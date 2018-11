De rugbykenners in Nederland hebben ‘Wolfie’ in hun hart gesloten

Na iedere score van het Nederlands team in de wedstrijd tegen Zwitserland galmt het nummer ‘Big Bad Wolf’ door de speakers van het ­Nationaal Rugby Centrum in Amsterdam. Een kwartier voor tijd lijkt de volumeknop iets hoger te zijn gedraaid, als Nederland met een try de beslissing in het duel uit de Rugby Europe Trophy forceert. Of is het een eerbetoon aan de maker van de try, Wolf van Dijk?

Het onmiskenbare talent wordt na de met 36-15 gewonnen wedstrijd uitgeroepen tot man of the match. In pas zijn tweede interland, een week voor zijn negentiende verjaardag. Vorige week sierde hij zijn debuut in Oranje tegen Polen ook al op met een try. “Ik had geluk dat ik op de goede plaats stond”, zegt de bescheiden Van Dijk over de vijfpunter waarmee hij Zwitserland op de knieën dwingt.

Door vader Theodoor kwam Van Dijk als zevenjarig ventje in aanraking met rugby

Van Dijk is een product van de ‘Route naar de Top’, die een aantal jaren terug door de rugbybond werd uitgestippeld. Via een van de zes academies en het Nationaal Trainings Centrum naar de nationale ploeg. Dat beleid begint zijn vruchten af te werpen. Tegen Zwitserland kwamen ook de talentvolle twintigers Lucas de Waay, Kevin Krieger en Siem Noorman in actie. Noorman maakte de mooiste try van de middag.

Als flanker heeft Van Dijk een rol die zich het best laat omschrijven als puinruimer. Als een van de achterwaartsen in het vijftiental moet hij de voorwaartsen ondersteunen. Ballen moeten door hem worden veroverd, in het nauw gedreven teamgenoten moeten door hem worden ontzet. Van Dijk is dominant aanwezig en mijdt de soms keiharde persoonlijke duels niet. “Het tackelen zit in mijn bloed”.

Door vader Theodoor kwam Van Dijk als zevenjarig ventje in aanraking met rugby. Vader vond voetbal minderwaardig, hockey een afgeleide van Chinees stokvechten en schaken iets voor zittende mannen. Hij meldde Wolf aan bij de Rotterdamse Rugby Club. “Op de laatste trainingsdag voor ‘turven’ werd er geoefend op tackelen. Dat vond hij leuk en dat is hij blijven doen”, zegt vader Theodoor van Dijk.

Harde werker Bondscoach Gareth Gilbert kijkt met gemengde gevoelens terug op de van Nederlandse kant matige wedstrijd (zie kader). Maar als het gesprek op Wolf van Dijk komt, wordt hij direct enthousiast. Hij omschrijft het talent als een harde werker die weet dat hij gedisciplineerd, rustig en nederig moet spelen. “Als iemand prof kan worden, dan is hij het wel.” Dat is exact wat Van Dijk voor ogen heeft. Dit seizoen speelt hij voor het eerst in Schotland, bij RFC Ayr, een amateurclub die is gelieerd aan de profclub Glasgow Warriors. Hij heeft al gehoord dat scouts van de Warriors naar hem zijn komen kijken. “Dit is niet mijn eindbestemming”, zegt de breedgeschouderde Van Dijk. De rugbykenners in Nederland hebben ‘Wolfie’ in hun hart gesloten. Zijn niet veel voorkomende voornaam dankt hij aan de film ‘Amadeus’ In Nederland blijven was voor hem geen optie, daarvoor is het verschil in kwaliteit tussen de clubs in de ereklasse te groot. Hij hoopt in het buitenland zoveel sterker en beter te worden dat hij het Nederlands vijftiental naar een hoger niveau kan tillen. “Ik vind het echt leuk om voor Nederland te spelen. Ik heb hier veel geleerd, het is nu zaak volgende stappen te zetten.” De rugbykenners in Nederland hebben ‘Wolfie’ in hun hart gesloten. Zijn niet veel voorkomende voornaam dankt hij aan de film ‘Amadeus’. De hoofdrolspeler in die film wordt door zijn vrouw vaak liefkozend Wolfie genoemd. “Dat vond mijn moeder wel een leuke naam”, zegt Van Dijk, die bijna negentien jaar nadat hij als kleine, lieve Wolf ter wereld kwam de Big Bad Wolf van het Nederlandse rugby is geworden.

