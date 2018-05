De Royal Wedding: een dag met ouderwets vermaak en afleiding voor de Britten

Prins Harry struinde al wel wat vaker van het gebaande pad. Dus dat hij een bijzondere partner zou kiezen lag wel een beetje in de lijn der verwachting. Toch: dat hij als partner een zwarte, gescheiden, katholieke Amerikaanse koos die ook nog eens ouder is dan hij, is voor heel stijve Britten wel een beetje een schok. Voor anderen is het juist een opluchting: eindelijk komt ook het koningshuis de 21ste eeuw binnen.

Eén ding is zeker: het huwelijk dat vandaag wordt gesloten tussen de Britse feestprins Harry en zijn verloofde Meghan Markle is ook ver buiten het Verenigd Koninkrijk dé gebeurtenis van de dag. Speculaties over de vraag welke jurk zij zal dragen of welke gasten er precies mogen komen, beheersen al weken wereldwijd de media. Ook al zal er heel wat moeten gebeuren voordat Harry ooit de Britse troon zal bestijgen - zijn vader, zijn broer William en diens drie kinderen gaan hem voor - het blijft een koninklijk huwelijk. Dat is altijd groot feest, zeker als het gaat om dit buitenissige paar.

Het was zijn moeder, prinses Diana, die ooit over Harry zei dat hij 'bijzonder artistiek en sportief' is, maar die informatie is alweer van decennia terug

Het was zijn moeder, prinses Diana, die ooit over Harry zei dat hij 'bijzonder artistiek en sportief' is, maar die informatie is alweer van decennia terug. Toen zijn moeder tragisch aan haar einde kwam, was Harry twaalf. Hetzelfde lot dat haar trof, ze werd zó populair, dat de media vaak té dicht op haar zaten, trof ook Harry.

Aan de Long Walk in Windsor hadden de royaltyfans zich gisteren al uitgedost. © AFP

Drank en drugs In de voorbije jaren haalde hij vooral vaak het nieuws in verband met drank en drugs: toen hij moest toegeven dat hij 'bij verschillende gelegenheden' cannabis had gerookt; toen hij slaags raakte met een fotograaf bij een club; toen hij gefotografeerd werd terwijl hij naakt biljard speelde in Las Vegas of toen hij verkleed als nazi naar een feestje ging. Prins Harry was in Londen zoiets als de nachtburgemeester, maar dan koninklijk. Hij werd gezien en gefotografeerd met menig celebrity: met Kanye West, met P. Diddy. Hij had een tijdje iets met de Britse zangeres Ellie Goulding en met model Cressida Bonas. Het schijnt dat die vrouwen de constante aandacht van de roddelpers een bijzonder ingewikkeld aspect vonden van hun relatie met Harry. Ze waren al wel wat gewend, maar dat bleek kinderspel in vergelijking met de aandacht die er voor hem is. Het was misschien de reden dat hij zijn uiteindelijke huwelijkspartner ook zocht in de wereld van het entertainment: ze was actrice. Het zegt misschien veel over zijn karakter dat zijn drie belangrijkste ex-vriendinnen vandaag bij het huwelijk aanwezig zullen zijn, althans dat beweert de Britse roddelpers. Want behalve een wilde, is er ook een zorgzame, dienende en verantwoordelijke kant aan prins Harry. Tekst loopt verder onder de foto Repetitie van de rijtoer die het bruidspaar na de ceremonie zal maken. © GC Images

Krijger en dienaar Die kant was te zien in de Harry die tien jaar doorbracht in het leger, die twee keer naar Afghanistan ging, die co-piloot was in een Apache helikopter. Of in de Harry die de afgelopen drie jaar druk was met liefdadigheidswerk, vooral voor veteranen. En vooral in de Harry die de Invictus Games bedacht en organiseerde, een soort Paralympics voor mensen die gewond het leger zijn uitgekomen. Die zijn sinds 2014 drie keer gehouden. Bij de derde keer, vorig najaar in Toronto, verscheen Harry voor het eerst met Meghan Markle aan zijn zijde. Deze Harry zette ook het liefdadigheidswerk van zijn moeder voort, die zich inzette tegen landmijnen en voor kinderen met hiv en aids. Het is de Harry die teleurgesteld reageerde toen de legerleiding besloot dat het te risicovol zou zijn om hem naar Irak te sturen. Tekst loopt verder onder de foto De koorknapen van het St. George Chapel Choir. © Getty Images Aan de verlovingsring die Harry aan Meghan gaf fonkelen twee kleine diamanten uit de juwelenkist van zijn moeder "Zodra ik haar zag, wist ik dat Meghan de vrouw was met wie ik wilde trouwen", zei hij in een interview. Aan de verlovingsring die hij haar gaf fonkelen twee kleine diamanten uit de juwelenkist van zijn moeder. Er waren tijden dat een huwelijk met een gescheiden Amerikaanse voor meer ophef zorgde. In 1936 kostte de wens om met een gescheiden Amerikaanse te huwen koning Edward de achtste zijn plek op de troon. Toen konden de anglicaanse kerk en de politiek een scheiding nog niet aan. Dat er over Markle veel minder gedonder is, geeft aan hoezeer de Britten al gewend raakten aan scheidingen in het koningshuis.