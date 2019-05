De Rotterdamse haven blijkt uitermate geschikt voor drugssmokkel

Opsporingsdiensten in de Rotterdamse haven hebben een blinde vlek voor Nederlandse drugsexport. Het zwaartepunt van de controlerende werkzaamheden in de haven ligt op de instroom van vooral cocaïne uit landen als Ecuador, Peru en Venezuela. Daardoor krijgt de uitvoer van verdovende middelen uit Nederland te weinig aandacht, schrijven onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in een rapport. Dat onderzoek gebeurde in opdracht van de Rotterdamse politie, OM en burgemeester, in samenwerking met de douane.

De onderzoekers van de EUR legden werkbezoeken af, interviewden betrokkenen en analyseerden voltooide drugsonderzoeken. Op basis daarvan beschrijven zij de haven van Rotterdam als een uitermate geschikte locatie voor drugssmokkel. De gunstige ligging, efficiëntie en voorzieningen die van Rotterdam een succesvolle haven maken, staan ook hoog op het wensenlijstje van drugssmokkelaars.

Populaire dekmantels Een van de problemen in de bestrijding van drugshandel in de haven is volgens de onderzoekers dat economische belangen en goede controle niet altijd samen gaan. Een voorbeeld is ‘track & trace’. Een aantal bedrijven informeert hun klanten met dat systeem op ieder gewenst moment waar in de uitgestrekte haven hun lading zich bevindt. Zo besparen ze smokkelaars de moeite corrupte havenmedewerkers om te kopen, die de precieze locatie van een drugscontainer kunnen doorgeven. Criminele netwerken doen denken aan legaal werkende bedrijven Ook zijn het economische belangen die containers met exotisch fruit tot een van de populairste dekmantels van drugssmokkelaars maken. Nog los van de goede verstopplaats die een ananas biedt, moet dit fruit vanwege de korte houdbaarheid in hoog tempo door de douane. ‘Je kunt niet elke doos bananen openmaken en daarbinnen elke banaan’, citeert het rapport een havenmedewerker.

Cultuuromslag Drugs discrimineren niet, concluderen de onderzoekers. Criminele netwerken doen denken aan legaal werkende bedrijven. Ze ontstaan uit kansen op financieel gewin en persoonlijke competenties, niet uit etnische verwantschap. Smokkelnetwerken zijn goed geoliede bedrijven met afdelingen gespecialiseerd in beveiliging of transport, aangevuld met freelancende specialisten die bijvoorbeeld in zee gedumpte drugs opduiken. Om de grootschalige drugssmokkel te bestrijden is een cultuuromslag nodig, vinden de onderzoekers. De haven dient meer op internationaal niveau te gaan samenwerken, personeel strenger te screenen, en informatie over bijvoorbeeld corrupte medewerkers vaker te delen. Met 40.000 op afstand geïnspecteerde en 6500 daadwerkelijk geopende containers blijft de pakkans voor drugshandelaren sowieso redelijk beperkt. Jaarlijks passeren 7,5 miljoen containers de haven.

