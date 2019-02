De Rotterdamse haven bereidt zich met honderden extra mensen voor op de brexit

Zo’n duizend uur voor de brexit weet ook Allard Castelein, directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf, niet wat er zal gebeuren op en na 29 maart. Er zijn, zegt hij, driehonderd extra douaniers aangesteld door het Rijk. Er zijn negentig dierenartsen aangenomen. De digitale verwerking van exportzendingen naar het Verenigd Koninkrijk is verbeterd. Zelf heeft het Havenbedrijf ruimte gezocht, en deels gevonden, voor parkeerplaatsen waar chauffeurs die hun papierwinkel niet op orde hebben hun trucks kunnen parkeren – in afwachting van toestemming voor de overtocht. Ook is er ruimte voor inspecties van dieren die de Noordzee over moeten.

Maar wil dat zeggen dat al het transport naar het Verenigd Koninkrijk op de 29ste maart rustig zal verlopen? Nee, zegt Castelein. Flinke kans dat het dan onrustig is: dat er opstoppingen komen, disruptie, irritatie. Dat er onverwachte dingen gebeuren, omdat de omstandigheden buitengewoon zijn.Toch lijkt Castelein zich niet al te veel zorgen over te maken over eind maart, blijkt bij de presentatie van de resultaten van het Havenbedrijf over 2018. Meer zorgen heeft hij over de gevolgen van de brexit op de langere termijn.

Het Havenbedrijf investeerde 333 miljoen euro, het grootste bedrag sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte

Stel dat de Britse economie met 9 procent krimpt, zoals de Bank of England heeft geopperd? Dan gaat er veel omzet voor het Havenbedrijf verloren, om nog maar te zwijgen van de omzetverliezen bij bedrijven die naar Groot-Brittannië exporteren.Het Havenbedrijf deed in 2018 geen extra investeringen vanwege de brexit. Geïnvesteerd werd er wel in de bereikbaarheid over de weg en het spoor, in veiligheid (bewakingscamera’s) en in wat Castelein ‘weerbaarheid tegen cyberaanvallen’ noemt. Het Havenbedrijf investeerde 333 miljoen euro, het grootste bedrag sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Vastgekoekte olie Enkele maatschappelijke ontwikkelingen weerspiegelen zich in de resultaten van het Havenbedrijf. De haven verwerkte meer containers (4,5 procent gemeten in tonnen gewicht), meer biomassa (omdat twee kolencentrales ook biomassa verstoken) en meer vloeibaar gas. Maar er passeerde minder ruwe olie (minder vraag) en minder soja. De omzet kwam uit op 707 miljoen euro tegenover 712 miljoen in 2017, de winst op 254 miljoen (was: 247 miljoen). Daarvan keert het Havenbedrijf 96,6 miljoen uit aan zijn twee aandeelhouders: de gemeente Rotterdam (68,3 miljoen) en de Staat (28,2 miljoen). Twee miljoen was het Havenbedrijf kwijt aan de schoonmaak na het ‘onfortuinlijke afmeren’ – aldus Castelein – van de tanker Bow Jubail, waardoor 217.000 liter olie in de haven terechtkwam. Dit jaar komt daar nog 10 miljoen aan kosten bij omdat er nog altijd olie zit vastgekoekt aan taluds, steigers en kademuren. De juridische afhandeling van de kwestie kan nog jaren duren.

