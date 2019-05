De roos is even gewoon als schitterend, zoals het gewone schitterend kan zijn

Neem de roos. Even gewoon als schitterend, zoals het gewone schitterend kan zijn, omdat het zich over zovelen gelijkelijk verdeelt.

Natuurlijk slokt doorgaans het ongewone de krantenaandacht op, zoals een zwart gat, en staart men bevroren in brexit-afgronden of ravijnen van ­modernisme-kritiek, uitgehouwen door een schrijver met dun haar en een somber-ironische visie en verklaard door een politicus met bravoure, ­strevend naar het ideaal van de homo universalis.

Wat is dat toch met de natuur? Altijd ligt er iets op de loer om de schoonheid te verwoesten

Niet dat op deze achterpagina pais en vree heerst of alleen maar harmonie; ook het gewone en het nabije kan verdeeldheid zaaien.

De roos dus. Allemansbloem.

De onze was in het vroege voorjaar door de tuinvrouw op een zonnige plaats aangeplant in onze nieuwe tuin (dat wil zeggen dat de tuin voor ons nieuw was; de tuin zelf is er al een tijdje) en daarna liefdevol verzorgd en ­bewaterd.

Om voor de rozen nog meer groeiruimte te scheppen snoeide ze een deel van de blauwe regen weg die – naar ons werd verteld – al jaren niet wil bloeien en alleen maar groen blad voortbrengt. De rozen groeiden en begonnen knoppen te vormen, maar toen ik laatst keek zag ik dat die ineens overdekt waren met witte luizen.

Wat is dat toch met de natuur? Altijd ligt er iets op de loer om de schoonheid te verwoesten.