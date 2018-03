De Ronde van Vlaanderen zonder Tom Boonen doet de Vlamingen huilen

Roedel (v.): een hechte, met elkaar samenlevende groep lopend wild.

Wielrennen: hardrijden op racefietsen.

Winnen: in een strijd zegevieren.

Drie woorden die samen het seizoen van het Belgische Quick-Step omschrijven. De wielerploeg maakt dit voorjaar grote indruk als wolfpack, een roedel van renners die met elkaar jagen en elkaar beschermen. In elk shirt is op de achterkant een klein embleem van een wolf gestikt.

Quick-Step won al twintig keer dit kalenderjaar, waarvan zeven keer in eigen land. Maar al die overwinningen stellen niets voor, als in 'De Hoogmis' niet wordt gepresteerd.

De Ronde van Vlaanderen wordt morgen verreden, en de Vlamingen huilen. Van ontroering, omdat de Oude Kwaremont vlakbij Ronse een middag lang het centrum van het land is. Van verdriet, omdat Tom Boonen niet meer meedoet. Dit jaar maakt 'Tommeke' voor het eerst sinds 2002 geen deel uit van Quick-Step.

Boonen was al die jaren het speerpunt van het Belgische topteam. Drie keer won hij De Ronde. Hij was de onbetwiste leider van de roedel. De hiërarchie is weg. Jonge honden, of beter gezegd jonge wolven, moeten nu koersen. Het huidige Quick-Step heeft geen leider, zeiden Niki Terpstra (winnaar E3 Harelbeke) en Yves Lampaert (de beste in Dwars door Vlaanderen) vorige week los van elkaar.

Nieuwe leider

In ieder geval wordt niemand vooraf aangewezen. Het koersverloop bepaalt wie de kans krijgt. Zo reed Philippe Gilbert in Gent-Wevelgem kilometers op kop. In een andere ploeg zou hij voor de winst mogen gaan, nu reed hij in dienst van de Italiaanse sprinter Elia Viviani.

Lampaert weidde ook uit over de strategie. Wat het team in ieder geval niet moet doen, is in de verdediging belanden. Aanvallen dus, met wie dan ook. De Tsjech Zdenek Stybar, Gilbert, Terpstra, Lampaert zelf: ze kunnen allemaal in de kopgroep komen.

Dat is het succesvolle Quick-Step zonder Boonen. Maar hoe zit het met de níeuwe Boonen? Fietst die rond in België? Ploegleider Patrick Lefevere zag geen Belg met dezelfde potentie, vertelde hij begin dit jaar in Het Laatste Nieuws. Niet dat ze er geen goede renners hebben. Lampaert bijvoorbeeld, of Oliver Naesen (27), inmiddels Belgisch kampioen. Tiesj Benoot (24), Jasper Stuyven (25), Sep Vanmarcke (29) en misschien wel Wout van Aert (23) rijden vooraan mee.

En hoe zit het bij de beloften? De kans is groot dat een nieuwe Boonen bij Sport Vlaanderen rondrijdt, zegt ploegbaas Hans de Clercq van het team dat jonge renners uit de regio een springplank biedt naar het hoogste niveau. Veel van bovenstaande renners reden in zijn team rond.

België heeft geïnvesteerd in jongens die bergop kunnen rijden. Het klassiekerwerk kreeg wat minder aandacht Hans de Clerq, ploegbaas Topsport Vlaanderen

Maar iemand die zich echt kan gaan onderscheiden, ziet ook De Clercq nog niet. "België heeft geïnvesteerd in jongens die bergop kunnen rijden. Het klassiekerwerk kreeg wat minder aandacht." Er zijn wel goudhaantjes. De Clercq noemt één naam drie keer: Jasper Philipsen (20), toevallig ook geboren in hetzelfde dorp als Boonen. Let op hem, misschien maakt hij over een paar jaar ook deel uit van de roedel.

