De romantische luchtfietserij van Thierry Baudet

Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Aan de Leidse Universiteit leerde ik dat bronnenonderzoek essentieel is, van feiten verschillende interpretaties bestaan en dat de geschiedenis door de overwinnaars wordt geschreven. Vooral dat laatste was belangrijk. Wie opgroeit met louter lofredes op zijn verleden gaat zich er al snel mee identificeren wat kan leiden tot een overdreven trots op de nationale identiteit. En dat was gevaarlijk, zo leerde de geschiedenis ons!

In de collegebanken werd ons aanstormende historici gewezen op de grote hoeveelheid fictie in dat nationale verhaal. In de jaren negentig werd historisch revisionisme genoemd - voer voor academici. Sindsdien is er veel veranderd. Er is steeds meer ruimte gekomen voor de zwarte bladzijden van de geschiedenis, verborgen hoofdstukken waarin veel jonge Nederlanders nieuwe waarheden ontdekken over het verleden van hun ouders. De verhitte discussie rond slavernij is er een van. Die verhalen tasten dat onwankelbare zelfbeeld van een trotse, krachtige en tolerante natie danig aan. Het revisionisme is hot geworden! Daar moest wel een correctie op komen. En die kwam er.

Een reactie komt van Thierry Baudet, voorman van FvD, die het modernisme in kunst en architectuur een aanval noemt op ons 'thuis'. Deze kunststroming was een aanval op de krachtige massabewegingen van de vorige eeuw, massabewegingen die geloofden in natie, vlag en bloed - het thuisgevoel. De kunstenaars van het modernisme zochten naar antwoorden op de barbarij. Het anti-revisionisme van Baudet is gekunsteld. Zonder het modernisme van Koolhaas c.s. zouden we nu zitten vernikkelen in onze slecht verwarmde huizen. Terugkeren naar het thuis is dus romantische luchtfietserij.