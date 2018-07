De Rode Duivels verenigen België, voor even

De handelaar in prullaria in de buurt van het Brusselse Zuid-station is supporter van de Rode Duivels, maar vermoedelijk een pragmatische. In zijn etalage hangt een Duitse vlag overdwars. Dezelfde kleuren, maar in een andere volgorde.

De Belgische nationale ploeg schittert op het WK. Vanavond spelen ze de kwartfinale tegen Brazilië. Het maakt de Belgen bijna trots op hun land. Waar Nederlanders, als ze meedoen tenminste, al bij het openingsduel geschminkt de polonaise lopen, pakken de Belgen het voorzichtiger aan. Hier geen overdadig versierde woonwijken. Wel her en der een bescheiden vlaggenlijntje.

Toch lijkt het nationale vuur te zijn ontbrand na de felbevochten zege op Japan, afgelopen maandag. In Antwerpen wordt het WK-fandorp vandaag uitgebreid tot 20.000 plaatsen en tuigt de organisatie het grootste mobiele tv-scherm ter wereld op voor de confrontatie met de Brazilianen. Belgische voetballiefhebbers maken zich hier en daar vrolijk om 'die Hollanders' die niet meedoen en durven voorzichtig te dromen over het kampioenschap.

Belgen zijn in hun enthousiasme 'licht opportunistisch', zegt De Morgen-columnist Mark Coenen. "Pas nu het goed gaat, zijn de Duivels 'van ons'. Geholpen door bier en de temperaturen bereiken we een lichte vlaag van zinsverbijstering."

Coenen wijdde een column aan verkeerd opgehangen Belgische vlaggen en hoe de desinteresse voor nationale symbolen het ontbreken van een Belgische identiteit weerspiegelt. 'Ze mogen al blij zijn dat de vlag uithangt', schreef hij over het sentiment tegenover de voetballers. 'Verder gaat het niet. Net zoals je perfect kunt supporteren voor de Belgische ploeg zonder van België te houden.'

Dat bleek vorige week nog maar weer eens in de Vlaamse gemeente Sint-Genesius-Rode, waar ruzie ontstond omdat op het grote scherm in de gemeente de wedstrijd tegen Engeland alleen met Franstalig commentaar werd uitgezonden, terwijl was afgesproken dat de eerste helft de Vlaamse zender zou opstaan.

Divers

Maar volgens barvrouw Minnie Daels (26) verbroedert het nationale elftal wel degelijk. "Door het voetbal komt België even samen als verenigd land", zegt ze op het terras van bar Monk in Brussel. "België kent veel nationaliteiten. We voelen ons even geen Vlaming, Waal of Marokkaan, maar Belg. Dat zie je ook bij de Duivels, de ploeg is divers. Dat vind ik misschien wel het leukst."

Ze zit onder een zonneluifel in de kleuren van de Belgische vlag, die het café liet maken ter ere van het vorige WK. "Toen was de sfeer bruisender. Misschien omdat we voor het eerst in tijden mochten meedoen." Brusselse cafés plaatsten toen grote schermen op hun terrassen. Dat is nu verboden door het stadsbestuur, uit angst voor rellen. Uitbater Filip Jans verwacht voor de wedstrijd tegen Brazilië een schare enthousiaste supporters. Maar WK-koorts? Barvrouw Daels: "Volgens mij is dat een Nederlands woord, ik denk niet dat wij dat kennen."

© EPA

Dat sentiment heerst ook bij Amin Haq. De Belg van Pakistaanse komaf runt een groothandel in voetbalshirts in de hoofdstad en is fan van de Duivels, zegt hij staand tussen tientallen dozen met vlaggen, Hawaï-slingers en andere voetbalparafernalia in de nationale driekleur. Bij vorige toernooien verkocht hij meer: "Belgen vinden het niet erg om in een shirtje van het EK 2016 of WK 2014 rond te lopen."

Die underdog-positie blijft kleven aan de Rode Duivels. Het Brusselse stadsbestuur meldt dat de ploeg ook op de Grote Markt wordt gehuldigd als ze stranden in de halve finale.