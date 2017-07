De ringweg Amsterdam krijgt een nieuwe laag asfalt: weken overlast

De snelweg A10 West krijgt een nieuwe laag asfalt, de riolering wordt schoongemaakt, de matrixborden boven de weg opgeknapt en de voegen van de 27 bruggen en viaducten worden vervangen. "De weg is nog wel veilig, maar er zitten zwakke plekken in het asfalt", zegt woordvoerder Mieke Limmen van Rijkswaterstaat. "Die willen we repareren voordat het echte gaten worden."

De kosten van de on­der­houds­beurt van de A10 West bedragen 9,5 miljoen euro

Weggebruikers hebben tot maandag 4 september last van afsluitingen en omleidingen, zegt Limmen. De A10 West is eerst drie weken afgesloten in zuidelijke richting, daarna drie weken in noordelijke richting. "Dat geeft in één keer grote hinder. Maar daarna kan de weg er weer tien jaar tegenaan."

De kosten van de onderhoudsbeurt bedragen 9,5 miljoen euro. Het project stond eigenlijk pas volgend jaar op de planning, maar is naar voren geschoven vanwege andere grote werkzaamheden aan het wegennet rond Amsterdam.

Vanaf december gaat Rijkswaterstaat het hele wegdek van de N200 (het verlengde van de Haarlemmerweg) vervangen, de dijk onder die weg ophogen en de oudste drinkwaterleidingen van Nederland vernieuwen. Volgend jaar komt daar nog de verbreding van de A10 Zuid bij. "Tijdens die werkzaamheden wordt de A10-West de omleidingsroute", zegt Limmen. "We willen ervoor zorgen dat de weg dan in topconditie is."

© Sander Soewargana

De opknapbeurt is volgens Rijkswaterstaat een 'enorme logistieke klus'. Het doorgaande verkeer wordt de komende tijd omgeleid via de A5, A9, A4 en de A10 Noord. Bij die wegen staan tijdens de spits bergers en weginspecteurs klaar om de weg bij pechgevallen zo snel mogelijk weer vrij te maken. Hoewel er in de vakantieperiode zo'n 10 procent minder verkeer op de weg is, blijft de A10 West een druk traject. Op een normale dag rijden er zo'n 124.000 voertuigen over de ringweg.

Daarnaast loopt de weg dwars door een woonwijk, wat de situatie er niet makkelijker op maakt. "We kunnen niet zomaar 's nachts doorfrezen zoals op andere plekken", zegt Limmen. "Daarom staan er overdag soms wel 300 man te werken om alles voor 4 september af te krijgen."

Om drukte tegen te gaan, stimuleert Rijks­wa­ter­staat het gebruik van de fiets

Voor omwonenden organiseert Rijkswaterstaat informatieve bustours en is er een app voor vragen en klachten. "Dit gaan we als Amsterdammers zeker merken", denkt Lieselotte Tolk (36), die vlakbij de A10 West aan het Paramariboplein woont. Meestal pakt ze de auto naar haar werk als managementconsultant in Hoofddorp, maar deze zomer gaat ze met de trein. "Dat zal me de komende tijd extra reistijd opleveren. Ik verwacht veel extra drukte op de binnenwegen."

E-bike Om drukte tegen te gaan, stimuleert Rijkswaterstaat het gebruik van de fiets. Tot 13 augustus vaart er op werkdagen in de ochtend- en avondspits een extra pont over het Noordzeekanaal. Via fietsplatform Urbee kunnen mensen zes weken een e-bike huren voor een gereduceerd tarief van 150 euro. Rijkswaterstaat hoopt dat de werkzaamheden Amsterdammers inspireren om wat vaker de auto te laten staan. De A10 West wordt nu veel gebruikt voor relatief korte afstanden van 10 tot 15 kilometer, zegt Limmen. "Dat zijn afstanden die prima met een e-bike te halen zijn. Als mensen zich dat deze zomer realiseren, wordt het daarna misschien iets minder druk."

