De revolutie en vernieuwing van ons voetbal blijft uit

Maar ik hoorde er weinig van, toen het voorbij was. Uitvoerig en enthousiast werd nagepraat over de strijd om de topscorerstitel, die tot op de laatste speeldag van de verder allang doodgebloede competitie had gewoed.

Topscorer in Nederland - kijk wat ze in de voorbije jaren over het algemeen in het buitenland hebben klaargemaakt, kijk wat het gros van de Nederlandse spelers er heeft kunnen uitrichten. Maar we praten ze weer overal heen, en zij zichzelf niet minder.

Ja, de voetbalwereld is gek geworden. Er gaat veel te veel geld in om en de soms kleinste clubs weten van gekkigheid niet wat ze ermee moeten doen. Dus ja, je moet het wel heel bont maken, wil je tegenwoordig niet naar het buitenland kunnen. Wout Weghorst van AZ is een beperkte spits die in een 'normale' voetbalwereld (die we van vroeger kennen) een verdienstelijke carrière lang in Nederland had gespeeld, misschien tot bij Feyenoord aan toe. Nu buigen we ons over de vraag waar hij zou passen. In Duitsland, wordt gezegd - vindt hij zelf ook.

Wat we niet doen: deze gekkigheid de gekkigheid laten, een streep zetten onder het seizoen, als een seizoen dat zich voor oordelen van enig gewicht niet kon lenen, en eindelijk de blik vooruit richten. Ons voetbal is gevallen, met de uitschakeling voor het aanstaande WK zo diep dat ten langen leste breed leek te worden beseft dat het anders moest, dat er moest worden vernieuwd.

Fantasieën

Maar wat doen we? We praten over een topscorer, die dat onder geringe weerstand is geworden, over spelers die weg zullen gaan en andere die zouden moeten of kunnen komen, en dan gaan we zo verder. Althans, je hoort niemand expliciet zeggen dat het echt anders moet en hoe, dat we het nu eens groter moeten zien.

Een andere, meer eisende com­pe­ti­tie­op­zet, dat zou ook een vernieuwing kunnen zijn

De KNVB heeft twee directeuren aangesteld om ons voetbal de (nieuwe) weg te wijzen: Nico-Jan Hoogma, voormalig technisch directeur van Heracles, en uit de eigen stal oud-Jong Oranje-coach Art Langeler. We hebben onze fantasieën mogen hebben van mensen, haalbaar of niet, die de prikkeling van iets nieuws zouden kunnen brengen. Die van mij was Jürgen Klinsmann, de man die Duitsland ooit mede wakker schudde. Het is te makkelijk om in de uiteindelijk uitverkorenen op basis van hun bescheiden achtergrond het vertrouwen al op te zeggen, maar nee, de revolutie ademen hun namen niet.

Een andere, meer eisende competitieopzet, dat zou ook een vernieuwing kunnen zijn. Nou ja, vernieuwing, in België werd het systeem met een kampioensplay-off in 2009 ingevoerd. Ik ga niet weer schrijven dat je er geen raketgeleerde voor hoeft te zijn om in te zien dat door meer nationale topwedstrijden de weerbaarheid toeneemt. In 2009 stonden de Belgen op de Uefa-lijst waar wij nu staan, nu staan ze, in de top-tien, waar wij toen stonden - korter kan ik het niet samenvatten.

Ik vrees nog twee loze seizoenen, met dito beschouwingen.

Voor wie wil geloven dat ze er in België massaal vanaf willen, zoals tegenstanders graag van horen zeggen aanvoeren: dat is niet zo. Anderlecht, Genk en Gent, niet de minste clubs toch, zijn niet voor afschaffing. Maar buiten dat, ze hebben al bijna tien jaar achter de rug waarin ze er zichtbaar beter van zijn geworden.

En hier? Het play-offsysteem wordt door de clubs besproken, jawel. Als het er in kakelland Nederland al door kan komen, dan op zijn vroegst in 2020. Ik vrees nog twee loze seizoenen, met dito beschouwingen.

