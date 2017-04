De retailapocalyps is nog lang niet afgewend

De klap van de financiële en economische crisis vanaf 2008 was hard, de lijst met slachtoffers lang. Elektronicaketens Dixons en Harense Smid. Muziekwinkel Free Record Shop. Boekwinkels Polare en De Slegte. Sommigen hielden het nog even vol, maar allemaal gingen ze in de jaren na 2007 voor de bijl. De kredietcrisis liet een spoor van vernieling na.

Maar de economie zit in de lift. De werkloosheid daalt en zelfs de inflatie kruipt weer mondjesmaat omhoog. Mensen weten de winkelstraat steeds vaker te vinden en geven er nog geld uit ook. Winkelketens die de storm hebben doorstaan kunnen weer omhoog kijken. De magere jaren voor retailers zijn eindelijk voorbij, toch?

Waar de consument dan wel op let? De prijs natuurlijk. “Doordat merken zich niet weten te onderscheiden, moeten ze op prijs concurreren”, vervolgt Beerda. “Dan kun je wel flinke omzetten draaien. Maar echt winst maken is er nauwelijks bij.”

“Neem bijvoorbeeld merken als Beter Horen en Schonenberg voor hoortoestellen, BCC en Expert voor consumentenelektronica, Mandemakers en Superkeukens voor keukens of Hans Anders en Specsavers voor brillen”, zegt Beerda. Het maakt mensen weinig uit welk merk ze kiezen. “Als we ’s nachts stiekem alle logo’s verwisselen, ziet de koper geen verschil.”

Elk jaar doet Beerda onderzoek naar de merkkracht van de Nederlandse retailindustrie. Voor zijn analyse ondervroeg hij 1537 mensen van de 100 grootste winkelketens. Het resultaat is een lijst met de beste en slechtste merken die we hebben. Zijn belangrijkste conclusie: te veel winkels zijn onderling inwisselbaar.

Nee, zegt merkenexpert Hendrik Beerda. Ja, hij erkent dat de omzetten groeien, maar voorziet toch een nieuw slagveld: “De kans is groot dat in de nabije toekomst nog heel wat ketens om zullen vallen.”

Wel heeft de merkenkenner een tip: “Investeer in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en duurzaamheid.” Want daar profileren de sterke merken zich totaal niet mee. “De factor mens en natuur blijkt voor grote merken niet van belang.”

Concurrerende winkels zoeken elkaar ook fysiek op. Meestal is pal om de hoek bij een willekeurige opticien wel een tegenstrever te vinden met haast hetzelfde assortiment. Een klein vergelijkend warenonderzoek is dan snel gedaan door de slimme koper. Smartphones maken het er allemaal nog makkelijker op met de zoekfunctie.

Achter elkaar aan hobbelen

Voor veel kleinere merken is het negeren van duurzaamheid door de groten juist een reden zelf ook niet die weg te bewandelen: “Iedereen hobbelt maar achter elkaar aan. Niemand durft onderscheidend te zijn.” Maar Beerda belooft gouden bergen voor het merk met het lef die stap te zetten: “Als een keten nu inzet op duurzaamheid, kan er ineens veel gebeuren. Je moet de kansen zien.”

Misschien kan de duurzame pionier in spe webreus Bol.com wel naar de kroon steken. Want dat merk staat al jaren fier bovenaan op Beerda’s lijst van succesvolle merken. Volgens hem komt dat vooral door het constant veranderende assortiment. En natuurlijk door de concurrerende prijzen. Wat opvalt is dat Bol nu zelfs in de categorie ‘leuk winkelen’ bij de beste van het land hoort. Er wordt volgens de merkenexpert nog te veel gedacht dat online winkelen alleen interessant is door het praktisch nut ervan. “Online winkelen is nu echt ook een concurrent op gezelligheid.”

Nog meer wedijver voor de winkelstraat dus. Gezellig met laptop of tablet op schoot een middagje winkelen is het nieuwe devies. Tussendoor even luxueus lunchen is er dan evenwel niet bij. Alhoewel, ook die lunch is online gewoon beschikbaar.