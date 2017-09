De Republikeinen zijn aan het eind van hun Latijn

Al drie keer mislukte dit jaar het ‘intrekken en vervangen’ van Obamacare, een belofte die de Republikeinen al doen sinds de geboorte van het zorgstelsel, in 2010. Het leek binnen handbereik na de verkiezing vorig jaar van Donald Trump tot president, met Republikeinse meerderheid in het Congres. Maar telkens opnieuw zorgde verdeeldheid bij de Republikeinen er voor dat voorstellen geen meerderheid kregen. Sommigen eisten totale afschaffing, anderen wilden juist garanties dat niet tien tot twintig miljoen mensen weer onverzekerd zouden raken.

Het nieuwste voorstel probeerde die tegenstelling te overbruggen door de verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke staten te leggen. De miljarden die de federale overheid nu besteedt aan het subsidiëren van zorgpolissen zouden worden verdeeld. De staten zouden zelf mogen beslissen over de inhoud van het basispakket of de premie voor zieke klanten, of zelf de strenge regels van Obamacare mogen verzachten.

Uiteindelijk sloeg de verdeeldheid weer toe