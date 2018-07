De Republikeinen willen een vuist maken tegen Rusland, maar leggen zich er bij neer dat Trump dat tegenhoudt

Tijdens de persconferentie met Vladimir Poetin twijfelde Trump openlijk aan het oordeel van zijn eigen veiligheidsdiensten, dat Rusland zich bemoeid heeft met de presidentsverkiezingen. En door zonder medewerkers erbij met de Russische president te praten, bleven zijn eigen mensen in het duister over wat er was afgesproken, en konden de Russen het voortouw nemen bij het opeisen van resultaten en het presenteren van volgens hen gemaakte afspraken.

Lees verder na de advertentie

Zo deerniswekkend zwak was zijn optreden, dat je wel moet concluderen dat de Amerikaanse president 'gemanipuleerd' wordt door de Russen, schreef donderdag Will Hurd in een opiniestuk in de New York Times. Hurd kan het weten, hij is een voormalig agent van de CIA. Een echte geheim agent, die zoals hij zelf zei tegen USA Today, 'die figuur was die je om vier uur 's ochtends in een steegje kon vinden' in Pakistan, Afghanistan of India. "Ik zag de Russische inlichtingendiensten veel mensen manipuleren. Ik heb nooit gedacht dat ik de dag zou beleven dat een Amerikaanse president een van hen zou zijn."

Toen Trump dinsdag zijn slecht gevallen uitspraak op de pers­con­fe­ren­tie rechtzette, maakte hij het alleen maar erger

Vernietigend. En politiek explosief: Hurd is een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden. En zijn opiniestuk was dan ook een dag lang enigszins nieuws. "Dit is wow", analyseerde Chris Cillizza van CNN. "Zelfs Republikeinen met een lange geschiedenis van kritiek op Trump - en dat overlapt bijna helemaal met leden die op vertrekken staan – zijn nooit zo ver gegaan als Hurd hier."

Hulpeloos En toen was het al geen nieuws meer. En er kwam geen stroom op gang van Republikeinen die zich tot dan toe op de vlakte hadden gehouden. Terwijl de hele partij vindt dat Amerika een vuist moet maken tegen Rusland, legt die zich er hulpeloos bij neer dat de eigen president dat keer op keer in de weg staat. Toen hij dinsdag zijn slecht gevallen uitspraak op de persconferentie rechtzette, maakte hij het alleen maar erger. Hij verklaarde enigszins plechtig dat hij over de daders van hacks tijdens de campagne had willen zeggen: "Ik zou niet weten waarom het niet Rusland zou zijn", maar het tweede niet had hij per ongeluk ingeslikt. Om er losjes aan toe te voegen: "Het kunnen ook andere mensen geweest zijn. Er zijn er een heleboel." Waarom blijven de meeste Republikeinse Congresleden voorzichtig opereren en doet Will Hurd wel zijn mond open? Het is verleidelijk, de verklaring te zoeken in zijn CIA-verleden, en daarmee samenhangend een houding van 'eerst het vaderland, dan pas de partij'. En dat is ook niet uit te sluiten. In een bewonderend portret op de politieke website Politico wordt hij beschreven als een rijzende ster in de Republikeinse partij, en iemand die zijn eigen plan trekt. Hij is de enige zwarte afgevaardigde in zijn fractie, en tot verbazing van de verslaggever neemt hij zonder bedenkingen voor zijn kantoor in zijn district in West-Texas mensen aan die Democratisch stemmen. De zetel behouden is nu eenmaal de eerste opdracht van elke politicus in de VS. Maar dat district zou ook de sleutel kunnen zijn tot zijn opstelling. Het is een 'swing' district, waar Democraten en Republikeinen elkaar redelijk in evenwicht houden. Hurd is daardoor een van die Congresleden die niet kan volstaan met het doen wat zijn Republikeinse achterban van hem vraagt, zodat hij de voorverkiezingen in zijn partij wint. Als hij te conservatief uit de hoek komt, verliest hij uiteindelijk van de Democraat. Zo bezien is Hurd dus geen haar beter dan zijn collega's, die minder fel uit de hoek komen tegen Donald Trump, omdat ze in hun district met andere politieke omstandigheden te maken hebben. De zetel behouden is nu eenmaal de eerste opdracht van elke politicus in de VS. Het presidentschap van Donald Trump laat zien dat het zelfs de eerste reflex is. Eens moet het moment komen dat de Republikeinen beseffen dat die reflex niet het goede antwoord is, niet voor het land en niet voor hun eigen politieke toekomst. Maar gezien de stilte die volgde op het opiniestuk van afgevaardigde Hurd, is het nog ver weg.