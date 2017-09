De Republikeinen willen de belasting verlagen, en nemen een groeiende staatsschuld op de koop toe

Er moet een belastingstelsel komen dat de middenklasse ontlast en dat Amerikaanse bedrijven concurrerender maakt, waardoor ze in de VS blijven, zei Ryan. Anders verliezen de VS steeds meer bedrijven aan het buitenland en wordt het overheidstekort alsnog groter, zei hij tegen persbureau AP. Het gaat om economische groei, al het andere – waaronder dus de enorme staatsschuld – noemt hij details.

In zijn deelstaat Wisconsin ziet hij bedrijven worstelen met de belastingdruk. De kleintjes – boeren en productiebedrijven – betalen tot 44,6 procent belasting, meer dan concurrenten uit het nabijgelegen Canada. De grote ondernemingen betalen 35 procent vennootschapsbelasting, wat internationaal gezien veel is. Daarom vertrekken ze volgens Ryan liever.

Neem Johnson Controls, specialist in accu’s en gebouwinstallaties. Het was de grootste onderneming in Wisconsin, gevestigd aan de Greenbay Avenue in Milwaukee. Door een fusie met Tyco, naar eigen zeggen het grootste brand- en beveiligingsbedrijf ter wereld, staat het hoofdkantoor nu in Dublin, waar de vennootschapsbelasting slechts 12,5 procent is. Als een hoofdkantoor een stad verlaat, verliest het z'n management en verzwakt de band met de gemeenschap en het land, zei Ryan vorige week op een evenement van The New York Times.

Biljoenen in het buitenland

Vanwege de belastingregels hebben Amerikaanse bedrijven bovendien biljoenen dollars in het buitenland geparkeerd. “Als we een Harley Davidson bouwen in Milwaukee en in Duitsland verkopen, betalen we eerst daar belasting en dan hier een aanvulling om het geld naar huis te brengen. Honda heeft daar geen last van als het een Goldwing verkoopt in Duitsland.” Dat moet dus ook anders.

Zonder nieuw stelsel bereiken de VS geen economische groei van 3 procent of meer, zegt Ryan. “En het verschil tussen 2 of 3 procent is biljoenen dollars.” Dat extra geld maakt het leven zonniger: groei zorgt voor hogere salarissen, en die zorgen weer voor minder maatschappelijke onvrede, voorspelt Ryan.

Hoe laag kan de Amerikaanse venootschapsbelasting worden? 15 procent, zei Trump regelmatig. Niet realistisch, zegt Ryan. Hij noemt iets meer dan 20 procent haalbaar. Over twee weken moet er een blauwdruk liggen voor het belastingplan, waarna commissies van het Congres de wetgeving uitwerken. De belastingherziening moet eind van het jaar rond zijn. Maar er zijn nog wel wat hordes te nemen. Zo moet de begroting er nog door.

Dat Amerika de ‘zwaarst belaste natie in de wereld’ is, zoals Trump graag roept, klopt overigens niet. De vennootschapsbelasting is er hoog. Maar de totale belastingen bedroegen in 2015 26,4 procent van de Amerikaanse economie, volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Veel minder dan koploper Denemarken (46,6 procent) of Nederland (37,8). In de Oeso-ranglijst van 35 ontwikkelde en opkomende landen staan de VS 31ste. Alleen Zuid-Korea, Ierland, Chili en Mexico scoorden lager.