De reiziger wordt 'gefopt', afval op stations wordt niet gescheiden opgehaald

“Wij vragen al anderhalf jaar om de ontwikkeling van een container met een schuifsysteem zodat brongescheiden reizigersafval ook gescheiden kan worden opgehaald”, zegt Michelle de Lange (28), verantwoordelijk voor afvalstromen­­ bij de NS.

Het openbaarvervoerbedrijf wil afval scheiden makkelijk maken voor de reiziger. Daarom zijn op elf grote stations tweekleurige afvalbakken met verschillende compartimenten geplaatst, waarin papier en restafval apart worden ingezameld. Blauw voor papier, grijs voor restafval: zoals de reiziger het thuis al gewend is, stelden de NS vorig jaar in Trouw.

Maar de reiziger wordt ‘gefopt’: een groot deel van het afval wordt niet gescheiden opgehaald door schoonmakers. Niet omdat de NS dat niet willen, maar omdat het ophalen van gescheiden afval te veel kost en in de praktijk niet altijd werkt.

Grijze container

Op Rotterdam CS (het ‘prestigestation’ van de NS) lukt het wel, zij het met extra inspanning. Daar wordt het afval in verschillende rondes gescheiden opgehaald: eerst het restafval, dan apart het papier, zegt De Lange. Op Amsterdam CS, met zo’n 250.000 passanten per dag het grootste ‘afvalstation’ van Nederland, is het volgens de NS geen optie om het afval op die manier op te halen. Hier belandt het overgrote deel van het op perrons en in de stationshal gescheiden afval samen in één grijze container.

Het gevolg: koffie die uit bekers over kranten leegstroomt, waardoor kranten niet meer te recyclen zijn, en een moeilijkere nascheiding van afval bij de twee persen in de milieustraat. “Doodzonde”, zegt Susan Baks van particulier afvalbedrijf HVC groep, dat werkzaam is voor 46 gemeenten. Alleen oud papier dat gescheiden van het restafval wordt ingezameld, kan worden hergebruikt. Oud papier dat bij het restafval belandt, is nat en vies, en daarmee ongeschikt voor recycling en hergebruik volgens HVC.

De NS waren zich bewust van mogelijke obstakels op weg naar een circulaire economie, maar leert met vallen en opstaan. Een pilot op station Zwolle, waarbij plastic, blik en drankkartonnen werden gescheiden, mislukte. Te duur, vonden de NS. De Lange: “Ons afval wordt gezien als bedrijfsafval, we krijgen geen subsidie”. Voor elk station geldt een eigen beleid.

“Dit is moeilijk want wat op het ene station werkt, werkt niet automatisch op een ander station”, zegt De Lange. Ze doelt op verschillende logistieke stromen en afvalverwerkingpartijen waarmee wordt samengewerkt. Zo kan op Utrecht CS moeilijk een goede plek voor de milieustraat worden gevonden­­ door de vele bouwactiviteiten rondom het treinstation.

Het is ‘dodelijk’ voor de motivatie van mensen als ze zien dat zorgvuldig gescheiden afval uiteindelijk in eenzelfde container wordt gekieperd

De schoonmaak op stations wordt uitbesteed. Asito is met 45 man verantwoordelijk voor de schoonmaak op Amsterdam CS. “Gemiddeld verwerken wij hier drieduizend kilo afval per dag”, zegt Angelo Timas (50), stationsmanager op Amsterdam CS. “We huren afvalcontainers die op de afvalpersen in onze milieustraat passen”.