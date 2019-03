De regering in Nieuw-Zeeland scherpt wapenwet aan na de aanslag in Christchurch

“Deze maatregelen betekenen dat wij binnen tien dagen na deze afschuwelijke terroristische aanslag een hervormde wapenwet kunnen aankondigen. Ik geloof dat de wet onze samenleving veiliger gaat maken”, stelt de premier. Ze zei meer bekend te maken voor de volgende bijeenkomst van het kabinet volgende week maandag.

Daarnaast wordt een onderzoek ingesteld naar wat voorafging aan de aanslagen in Christchurch. De premier wil weten wat gedaan had kunnen worden om dit te voorkomen. De 28-jarige hoofdverdachte Brenton Tarrant was voor de aanslag niet in beeld.

Tarrant is al in staat van beschuldiging gesteld voor moord, maar waarschijnlijk hangen hem meer aanklachten boven het hoofd. Advocaat Richard Peters zei tegen persbureau AFP dat hij niet langer de advocaat is van Tarrant. De 28-jarige man zegt zichzelf te willen verdedigen tijdens zijn rechtszaak. Peters zei ook dat de hij “rationeel’' op hem overkwam. Hij wordt op 5 april weer in de rechtbank verwacht.

Volgens de politiecommissaris van Christchurch was Tarrant de enige schutter. Of hij werd geholpen met de voorbereiding, moet nog worden onderzocht.

Huiszoekingen De Australische politie heeft op twee plaatsen huiszoekingen gedaan in verband met de schietpartijen in Christchurch. De invallen vonden maandagochtend plaats in twee dorpen in de staat New South Wales, in het oosten van Australië. Onder meer het huis van de zus van Tarrant in Sandy Beach is doorzocht. Of er bij de invallen mensen zijn gearresteerd, is niet bekend. Met de invallen wil de Australische politie bewijsmateriaal verzamelen dat hun Nieuw-Zeelandse collega's kan helpen met het onderzoek naar de aanslag. De Australische autoriteiten benadrukken dat er geen dreiging is voor de Australische gemeenschappen.

Wapens online gekocht Schutter Brenton Tarrant kocht vorig jaar vier wapens met munitie via internet bij een wapenwinkel in Nieuw-Zeeland, liet de eigenaar van deze winkel vandaag op een persconferentie weten. Zijn laatste aankoop bij die winkel was in maart 2018. De eigenaar zegt niets opvallends aan de bestelling te hebben gezien. De verkoop verliep langs alle officiële kanalen, zegt hij. “Alle verkopen aan deze persoon zijn via een online systeem gegaan dat via de politie loopt. Daarnaast zagen we niets verdachts. Hij had gewoon een vergunning.” Hij stelt dat de wapens die bij de aanslag zijn gebruikt niet afkomstig zijn van zijn winkel. Alle bestelgegevens zijn aan de politie overhandigd. De Nieuw-Zeelandse politie heeft ook een tiener opgepakt in verband met de schietpartijen. De achttienjarige man zou onder meer de livebeelden van de schutter op internet hebben gedeeld. Ook zou hij een foto online hebben gezet van één van de aangevallen moskeeën. De afbeelding was voorzien van de tekst “target acquired’’ (doelwit in zicht). De tiener kreeg maandag te horen dat hij voorlopig in hechtenis blijft, bericht de krant New Zealand Herald. Hij was volgens de politie vermoedelijk niet rechtstreeks betrokken bij het bloedbad.

