De rechter verbiedt motorclub Satudarah per direct

Het verbod gaat per direct in, ook al zou de club in hoger beroep gaan. Satudarah werd eerder al verboden in Duitsland.

Het Openbaar Ministerie (OM) had in een civiele procedure gevraagd de club te verbieden, omdat het volgens justitie om een criminele organisatie gaat. De club zou in strijd handelen met de openbare orde en is ontwrichtend voor de samenleving. Ook zou er een subcultuur zijn ontwikkeld, waarin geweld wordt verheerlijkt.

De rechtbank is het daarmee eens. De cultuur binnen de club vormt een voedingsbodem voor gedragingen van de leden, aldus de rechtbank. Ook de chapters en supportclubs vallen onder het verbod. Alleen het onderdeel Yellow Snakes, dat zich als een autonome club beschouwt, mag doorgaan.

Zo'n verbod is een draconisch middel, omdat het direct ingrijpt op de vrijheid van vereniging en bovendien de groep medeverantwoordelijk maakt voor de daden van individuele leden. Maar de rechtbank vindt het nodig, zinvol en ook effectief. Het is daarbij strafbaar om een doorstart te maken met de activiteiten. Volgens de uitspraak moeten de leden van Satudarah onmiddellijk hun hesjes uittrekken en logo's afdoen.

In een eerder stadium zei het OM dat het verbod van Satudarah aanleiding zou moeten zijn om ook Supportcrew 999, Saudarah en Yellow Snakes MC te verbieden. Deze drie groepen zijn volgens het OM dermate verweven met Satudarah, dat een verbod ook voor hen moet gelden. Wat op dit vlak de vervolgstappen zullen zijn, is nog niet bekend.

Lijden onder het beeld

Eind vorig jaar verbood de rechter ook motorclub Bandidos. Maar dit verbod is nog niet van kracht, omdat de club in hoger beroep is gegaan. Het OM is ook een civiele procedure begonnen om de Hells Angels te verbieden. Voor Nederlands oudste motorclub is geen plaats meer in de samenleving, vindt het Openbaar Ministerie. Het verbod van Satudarah is weer een stap in die richting.

Het aanpakken van de motorclubs is hoognodig, is het OM van mening. Uit criminologisch onderzoek blijkt dat ruim 85 procent van de clubleden minimaal één keer is veroordeeld. Gemiddeld gaat het om anderhalf tot twee veroordelingen per lid, onder de leiders van sommige bendes nog meer.

Er zijn natuurlijk ook motorgroeperingen die niets valt aan te wrijven en die helaas lijden onder het beeld dat van de motorclubs bestaat. Maar door expliciet bepaalde clubs te verbieden, evenals de activiteiten van buitenlandse afdelingen van die clubs, kan het kaf van het koren worden gescheiden