De rechter moet besluiten of Picnic een supermarkt is of niet

De FNV heeft maandag een sommatie naar Picnic verstuurd in een laatste poging het bedrijf te dwingen de cao toe te passen. Als Picnic blijft volhouden dat het bedrijf niet valt onder de supermarkt-cao, volgt een dagvaarding.

“Het is in mijn ogen een simpele zaak”, zegt Margreet Klinkert, advocaat van de FNV. Ze wijst erop dat de supermarkt-cao geldt voor alle werkgevers die één of meer winkels exploiteren en die via die winkel bepaalde producten verkopen – denk onder meer aan zuivel en eieren, kaas, aardappelen, groente en fruit, bier, wijn, frisdranken, vlees en vis. “In de tekst van de cao staat ook expliciet dat het gaat om ‘iedere fysieke en virtuele inrichting’ van een winkel. Picnic is een goed voorbeeld van een virtuele winkel die dit soort producten verkoopt. We moeten natuurlijk afwachten wat de rechter oordeelt, maar ik heb er veel vertrouwen in dat we gelijk krijgen.”

Ondermaats De FNV en een groep Picnic­medewerkers beklaagden zich eind vorig jaar over de werkomstandigheden bij distributiecentra van de online-supermarkt. De werkomgeving was onveilig, de werkdruk te hoog en de beloning ondermaats. Zo kwam het door onhandige karren meerdere keren per week voor dat medewerkers hun handen kneusden. Ook waren de nooduitgangen geregeld geblokkeerd door karren of verpakkingsmateriaal. Het is in mijn ogen een simpele zaak Margreet Klinkert, advocaat van de FNV Picnic nam daarna maatregelen om het werk veiliger en minder belastend te maken, maar de beloning veranderde niet. Exclusief vakantietoeslag krijgen distributiemedewerkers, die worden ingehuurd via uitzendbureaus, bij Picnic 9,79 euro bruto per uur. Bij een gewone supermarkt is dat 11,68 euro. Het bedrijf wil zijn medewerkers niet betalen volgens de supermarkt-cao, omdat Picnic geen fysieke winkels heeft en dus ook geen caissières. Mede-oprichter van Picnic Michiel Muller ziet Picnic niet als een supermarkt, maar als een e-commercebedrijf.

Ouderwets Bovendien vindt Muller de cao niet meer van deze tijd. Maar daar heeft de FNV geen boodschap aan. “Het gaat gewoon om een cao die april vorig jaar door de overheid algemeen verbindend is verklaard en dus geldt voor alle supermarkten”, zegt Klinkert van de FNV. “Dat kun je ouderwets vinden, maar dat is nu eenmaal de manier waarop het werkt in Nederland. Als Picnic de arbeidsvoorwaarden anders wil, kan het bedrijf lid worden van een werkgeversvereniging om invloed uit te oefenen aan de cao-tafel.” En wat vindt Klinkert dan van het argument van Picnic dat het bedrijf geen supermarkt is maar een e-commercebedrijf? “Je kunt er een soort woordenstrijd van maken, maar uiteindelijk verkopen ze dezelfde producten als een supermarkt, alleen dan in een virtuele winkel. Bovendien noemen ze zichzelf in hun uitingen ‘online-supermarkt’.” In de rechtszaak komt nog niet aan de orde hoe de medewerkers van Picnic precies beloond moeten worden. Klinkert: “Welke functies de Picnicmedewerkers precies vervullen, is een volgende vraag. Eerst maar eens horen of de rechter vindt dat Picnic onder de cao valt.” Muller zou het erg jammer vinden als het tot een rechtszaak komt, zei hij eind vorige week. “Ik hoop dat de FNV nog openstaat voor dialoog.”

