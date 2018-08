De rauwe les van de beste trainer van dit tijdvak is: het gaat bij voetbal om het hoofd, de wil

Ik denk het niet. Ik denk dat boven al het andere felheid Ajax goed maakte.

Op het twitteraccount @GuardiolaTweets staan mooie en vooral veelzeggende filmpjes van Manchester City-trainer Pep Guardiola, die zijn spelers toespreekt. In een ervan is een trainingsoefening niet goed gegaan. Manchester City staat ver bovenaan, het kampioenschap is een kwestie van weken. ‘It’s fucking over’, schreeuwt Guardiola. ‘We zijn moe? Fuck you. We zijn moe? Fuck you. Je bent niet moe, als je kampioen wilt worden.’

Excuses voor het taalgebruik, maar het is functioneel om het zo te citeren, vind ik. Het is op zich al een leerzame relativering in de beeldvorming in de loop der jaren over Guardiola: de aristocratische coach, liefhebber van theater en poëzie. Het was erg verleidelijk om deze trainer af te schilderen als de kunstenaar die verfijnde lijnen trok waarlangs zijn spelers dan zo prachtig speelden - alsof hij niet ook gewoon overal waar hij was de beste spelers had.

Maar hoor hem: fuck you, fucking, het vliegt je om de oren.

In een ander filmpje begint hij toegeeflijk, op zachte toon. ‘Ik weet dat het moeilijk is, jongens’, zegt hij. ‘Ik weet dat jullie willen winnen.’ Dan springt hij op: ‘Maar jullie moeten leren om te spelen met karakter!’ (Met fucking character, zegt hij.)

In de nieuwe PSV-trainer Mark van Bommel waart de geest van Guardiola, echt waar

Beesten Het mooist: de toespraak, bijna fluisterend veelal, als zijn ploeg, vorig seizoen, in de Champions League heeft verloren van Basel. Hij staat voor het doek waarop doorgaans zijn tactische plannen zullen worden geprojecteerd. Hij wijst erop. ‘Om de hoogste berg te beklimmen, gaat het niet hierom’, zegt hij, ‘maar hierom.’ Hij wijst naar zijn hoofd. We zijn goed als we in control zijn, zegt Guardiola, maar we zijn beter als we animals zijn, beesten. De beste trainer van dit tijdvak zegt op zijn rauwst tegen de beste spelers dat het om het hoofd gaat, de wil; dat je je stinkende best moet doen, en dat het anders niets kan worden, hoe goed ze een bal ook kunnen raken. Alles heeft zijn niveau en moet daarop worden beoordeeld. PSV en Ajax staan op de drempel van de Champions League. Het zou geweldig zijn, als ze het halen. Ze hebben er tot dusverre hun stinkende best voor gedaan, alles wat we mogen vragen. Ajax deed dat niet in de competitie, tegen Heracles en VVV, moeilijker is het niet: het dacht in control te kunnen spelen, niet als beesten.