De puppy's van Streetlab worden volwassen

Je moet niet over die buik inzitten Tjerk, je bent een lekker kussentje." Zestigers Anke ter Mors en Tjerk Hilarius liggen gemoedelijk op een kleedje in een alpenwei. Het duo wordt van top tot teen bestudeerd door drie eveneens oudere koppels, die een poging doen het stel vast te leggen op doek. Hilarius grijnst, voert Ter Mors een aardbei en ontkurkt een fles wijn.

Het tafereel vormt een opdracht van 'Hotel Romantiek'. In dit nieuwe datingprogramma van KRO-NCRV zoeken 24 zestigplussers anderhalve week lang naar een potentiële partner. In en rond het Zwitserse Bergün hopen ze met rolstoelraces en jodeltrainingen een nieuwe vlam te vinden tussen de andere kandidaten, waarbij worden ze gesteund door Jasper Demollin (26), Tim Senders (27), Daan Boom (27), Stijn van Vliet (26), die het programma samen met de hoogzwangere Marlijn Weerdenburg (34) leiden.

Voor de vier mannen is de presentatierol nieuw. Sinds augustus 2014 maken ze 'Streetlab', een NPO3-programma vol 'sociale experimenten' waarin ze zich onderwerpen aan pijnlijk gênante situaties. Zo ging het viertal op zoek naar het antwoord op de vraag 'krijg je je zin door te huilen?' en toonde Van Vliet aan dat je zonder talent kunt meetrainen met de internationale voetbaltop. Het fragment waarin hij onder het alias 'Njits' op het veld staat met Schalke 04 werd op YouTube ruim een miljoen keer bekeken.

Ontwapenend

Met de absurdistische opzet van het programma, het feit dat ze enkel zichzelf en elkaar op de hak nemen en door hun ontwapenende verschijning, werd het viertal razendsnel populair, vooral bij jongvolwassenen. Hun serie deed het prima op tv, maar nog veel beter online.

We trappen lol en laten mensen hun ellende vergeten. Zo wekken we de indruk dat bij óns alles goed gaat

De kijkers nomineerden 'Streetlab' een jaar na de eerste aflevering voor de Gouden Televizierring, die ze uiteindelijk net niet wonnen. 'Een scherpe vraag over menselijk gedrag vervat in een geestig straatexperiment', vatte de Volkskrant het programma samen. 'De mannen zijn dé televisietalenten van 2016'.

Eigenlijk is 'Streetlab' weinig anders dan een voortzetting van wat de jeugdvrienden al sinds hun twaalfde doen. "Daan en Stijn begonnen samen met filmen", legt Senders uit. "Daan kocht van z'n zakgeld een camera en samen begonnen ze met het maken van tv voor onze school in Bilthoven. Ze gingen spijbelen met bruggers bijvoorbeeld, en interviewden de rattenverzorger in het biologielokaal."

Niet veel later voegden Senders en Dumollin zich bij het duo. Het herkenbare ongemak werd al snel hun onderwerp. Producent CCCP ontdekte jaren later de filmpjes van de vier, maakte twee afleveringen Streetlab met ze voor 3Lab, waarna ze landden bij KRO-NCRV.

Het plotselinge succes leidde tot gastoptredens in andere programma's, presentaties bij bedrijven en het totaal anders opgezette 'Hotel Romantiek'. Het programma, een aangekocht format van de Belgische commerciële zender Vier, is de eerste Nederlandse datingshow voor ouderen. Het wordt uitgezonden op NPO1, op zondag direct na megahit Heel Holland Bakt; de publieke omroep lijkt er veel van te verwachten. Dat maakt de keuze voor deze gastheren, die met 'Hotel Romantiek' hun debuut op de 'grote' zender maken, extra opvallend.

"We hebben nog nooit een programma gemaakt waarbij een cameraman en een geluidsman achter ons aanliepen", vertelt Boom in de lobby van het oude Zwitserse hotel. De mannen worden op de set ineens omgeven door 35 collega's, terwijl ze gewend zijn alles met z'n vieren te maken. Demollin: "En ik heb in ons eigen programma nooit het gevoel gehad dat we presentatoren waren. Dat is nu wel anders."

In 'Hotel Romantiek' volgen de mannen een script dat niet door hen is geschreven. "Dat was in het begin best lastig. Maar de insteek van dit programma, dat sympathieke, dat past zo goed bij ons, dat we meteen enthousiast waren toen we gevraagd werden." Van Vliet stelt dat hij de kandidaten ook zonder camera's zou hebben willen helpen. "Als iedereen iets minder eenzaam naar huis gaat, is onze missie geslaagd."

Het blijft voor de mannen dit najaar niet bij dit ene programma. Volgende week gaat op NPO3 ook nog de nieuwe serie 'Streetlab: Niet Te Geloven' van start. Daarin proberen ze een jury ervan te overtuigen dat ze de meest ongeloofwaardige belevenissen - van armpje drukken met Arnold Schwarzenegger tot het stoppen van een dubbele dosis fillers in hun bovenlip - echt hebben meegemaakt.

Het worstelen stopt nooit. Ook de kandidaten hebben daar last van. Ze vragen zich af: hoe ga ik de laatste jaren nog invullen?

Met twee tv-debuten in één week, lijkt het geluk van de vier tv-makers compleet. Maar dat beeld blijkt toch te eenzijdig. "We zijn vier puppy's", zegt Boom. "In onze programma's trappen we lol en laten we mensen af en toe hun ellende even vergeten. Zo wekken we de indruk dat bij óns alles goed gaat. Niemand weet dat we al drie jaar keihard werken en dat ik vorige zomer vrij letterlijk uit elkaar viel van de stress."

Het succes komt het viertal zeker niet aanwaaien, stelt Demollin. "We zijn aan het doorrammen, waardoor je weinig tijd hebt om je te realiseren wat er gebeurt. En ik heb doorlopend het gevoel dat we moeten presteren." Senders: "Ik heb vaak genoeg gedacht: waar beginnen we nu weer aan? Ik denk dat we die onzekerheid wel delen. Waarom willen we in godsnaam met onze kop op televisie?"