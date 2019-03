De problemen met de Boeing 737 Max zijn een strop voor de hele luchtvaartbranche

Reisorganisatie Tui verwacht dit jaar 200 miljoen euro minder winst te maken omdat het zijn Boeing 737 Max-toestellen aan de grond moet houden. Tui is dat geld onder meer kwijt aan het huren van vervangende vliegtuigen en het verlengen van de huur van toestellen die door het nieuwe type Boeing zouden worden vervangen. Tui’s winst voor belastingen komt daardoor waarschijnlijk 17 procent lager uit dan in 2018. De voorspelling was dat de winst ongeveer gelijk zou blijven.

Eerder waarschuwden de maatschappijen Southwest Airlines, United Airlines en Air Canada voor lagere resultaten vanwege het aan de grond houden van de 737 Max-toestellen. Het is inmiddels vrijwel zeker dat de crash van de Boeing 737 Max in Ethiopië dezelfde oorzaak heeft als de vliegramp vijf maanden eerder in Indonesië. Net als bij de vlucht van Lion Air in oktober werd bij de vlucht van Ethiopian Airlines in maart het veiligheidssysteem MCAS geactiveerd voordat het vliegtuig neerstortte, meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gisteren.

Het probleem met het vei­lig­heids­sys­teem was bekend bij de toe­zicht­hou­ders

Neus naar beneden Het veiligheidssysteem moet voorkomen dat het vliegtuig in sommige gevallen te veel achterover helt en vervolgens uit de lucht valt. Dit doet het systeem door de neus van het vliegtuig omlaag te duwen. Als het zich echter baseert op metingen van slecht functionerende sensoren, kan dit noodlottige gevolgen hebben. Daarbij gaat het naar beneden duwen van de neus van het vliegtuig automatisch en is dat proces lastig stop te zetten voor piloten. Ondertussen hebben de nabestaanden van een van de 157 over­ledenen van de ramp in Ethiopië ­Boeing aangeklaagd, omdat de fabrikant het publiek, piloten en luchtvaartmaatschappijen niet heeft gewaarschuwd voor de ontwerpfout. De aanklacht is ingediend door de drie kinderen van slachtoffer Jackson Musoni, een Rwandees.

Update software Het probleem met het veiligheidssysteem was overigens bekend bij de Amerikaanse en Europese toezichthouders, zo ontdekte persbureau Reuters. De toezichthouders wisten zelfs al minstens twee jaar voor de crash in Indonesië dat de gebruikelijke methode om de neus van het vliegtuig de juiste kant op te sturen in bepaalde situaties mogelijk niet zou werken. Dat de European Aviation and Space Agency (EASA) het vliegtuig toch de lucht in liet gaan, was vooral omdat de toezichthouder dacht dat piloten via training en procedures wel zouden leren dat zij in ongewone situaties gebruik moesten maken van een handmatig roer om de neus van het vliegtuig weer onder controle te krijgen. Volgens Reuters stond dit echter niet in de vluchthandleiding. Boeing kondigde deze week software-aanpassingen aan die moeten voorkomen dat het veiligheidssysteem het vliegtuig richting de grond stuurt door verkeerde meetgegevens. Na de software-update zal het systeem nog maar een keer de neus van het vliegtuig omlaag drukken en dus niet meer steeds opnieuw, zoals nu het geval lijkt te zijn. Dat moet ertoe leiden dat piloten meer controle op het vliegtuig hebben. Ook zal het systeem zichzelf uitzetten als blijkt dat twee sensoren totaal verschillende informatie geven.

