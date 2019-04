De pro League zet de verhouding tussen clubs en de hockeybond op scherp

Hoofdklasseclubs beklagen zich erover dat ze onvoldoende over hun internationals kunnen beschikken. De drukke speelkalender van Oranje slokt hen op. Het mannenelftal van bondscoach Caldas is dit jaar al in Nieuw-Zeeland, Australië, Spanje en Argentinië geweest voor de Pro League. Vrijdagavond speelt Nederland alweer de zevende wedstrijd − in Mönchengladbach tegen Duitsland.

“Dit is een teken dat we te maken hebben met een groeiende sport”, laat Caldas telefonisch weten vanuit Mönchengladbach. “Dit soort dingen gebeurt. Ik zie het als iets positiefs. We moeten elkaar proberen te begrijpen en begrip hebben voor elkaars standpunten.”

Komend weekeinde geeft een mooi inkijkje in de problematiek waarmee het hockey momenteel worstelt. Nederland speelt vrijdagavond (20.30 uur) in en tegen Duitsland, terwijl zondagmiddag om 14.45 uur voor het begin van de negentiende speelronde in de hoofdklasse wordt gefloten. Vooral voor Amsterdam, met onder andere aanvoerder Bakker, wordt het een cruciaal weekeinde. Zij spelen de klassieker bij Bloemendaal. Amsterdam, de huidige nummer zes, mag niet verliezen om zicht te blijven houden op de beste vier plekken, die recht geven op het spelen van play-offs. Voor Bloemendaal staat de koppositie op het spel.

De Pro League dwingt spelers en clubs tot keuzes. Misschien daarom was het niet verwonderlijk dat alle deelnemende Nederlandse clubs, te weten Oranje-Rood, Kampong en Amsterdam, het afgelopen Paasweekeinde al voor de halve finales waren uitgeschakeld in de Euro Hockey League − iets wat sinds de oprichting in 2007 niet was gebeurd.

Dat was vooral voor Oranje-Rood, organisator van het finaleweekeinde, een sof. Gisteren werd bekend dat coach Van Gent per direct opstapt, omdat hij zijn spelers niet meer kan raken.

Chantage

Begin april was er nog een spoedberaad geweest vanwege een conflict tussen de Eindhovense club en de hockeybond, die dreigde om zes spelers van Oranje-Rood uit de nationale selectie te zetten als de club hen niet vrij zou geven voor het Pro League-duel met Spanje. “Pure chantage”, fulmineerde Harry van Hout, voorzitter tophockey bij Oranje-Rood, in het Eindhovens Dagblad.

Caldas voerde een uitgebreid gesprek met Van Hout. “Hij vertelde me dat het niets met mij te maken had, maar eerder met de bond. Ik ben niet zo. Dat weet hij ook. Dat heb ik hem ook verteld. Al bleven we er heel rustig onder.”

Clubs en bond leken even te regeren over de inzetbaarheid van internationals. Dat is nu anders. “Ik ben wel blij dat wij als spelers nu in ieder geval gekend worden”, zegt Mink van der Weerden (Oranje-Rood). “Kiezen tussen spelen voor je club of je land is een onmogelijke keuze. De club betaalt je salaris, maar de belangen van de bond zijn ook groot. Daar moet een oplossing voor komen. Ik weet zeker dat die twee goed naast elkaar kunnen bestaan.”

De internationale hockeyfederatie (FIH) heeft, mede onder druk van de Nederlandse hockeybond, aangekondigd het format van de Pro League aan te passen. Vanaf volgend jaar wordt telkens een dubbele ontmoeting afgewerkt, waardoor het aantal reizen gehalveerd wordt en de belasting voor spelers drastisch verlaagd.

“We moeten op zoek naar een duurzame oplossing”, meent Van der Weerden. “Toen ik in 2010 bij Oranje kwam, was het nog heel overzichtelijk; in de zomer had je een toernooi en in de winter ging je op trainingskamp. Dat is nu totaal veranderd. De sport is veel serieuzer, veel professioneler geworden. Daar moeten we met z’n allen in mee groeien.”

Bondscoach Caldas heeft voorlopig eerst andere prioriteiten. Nederland is nog niet zeker van een plek bij de beste vier ploegen in de Pro League. Alleen die vier ploegen plaatsen zich voor het finaletoernooi in Amstelveen, eind juni. En daar liggen tevens tickets klaar voor het olympisch kwalificatietoernooi.