De president zal zelf niet corrupt zijn, belooft hij de Mexicanen

Rogers reageerde er kritisch mee op maatregelen die de toenmalige president Herbert Hoover nam om de Grote Depressie te bestrijden. In de jaren tachtig dook de term weer op, vooral in de Verenigde Staten als reactie vanuit linkse kringen op Ronald Reagans belastingverlagingen voor de rijken. Critici noemen trickle down economics, het idee dat van lastenverlaging voor de allerrijksten en grote bedrijven uiteindelijk via 'naar beneden sijpelen' van welvaart de minder gefortuneerden in de samenleving zullen profiteren, grote onzin. Veel economen geven ze gelijk.

Het is de vraag of Andrés Manuel López Obrador het zelf wel doorheeft, maar de koploper in de peilingen voor de Mexicaanse presidentsverkiezingen van 1 juli aanstaande heeft een opmerkelijke variant op het trickle-down-adagium gevonden: naar beneden sijpelende waarden.

De oud-burgemeester van Mexico-Stad, die in 2006 en 2012 ook meedeed en toen als tweede eindigde, lijkt op rozen te zitten. In alle peilingen loopt hij ver voor op zijn naaste concurrenten. López Obrador dingt opnieuw mee met een links-populistisch programma, waarin nationalisme, herbesteding van de welvaart en investeringen in de publieke sector centraal staan.

Corruptiebestrijding

Zijn belangrijkste programmapunt is echter corruptie. Volgens 'Amlo', zoals meestal naar hem wordt verwezen, is dat de oorzaak van alle problemen in Mexico, en hij stelt dat hij de corruptie 'gaat oplossen'. Hoe hij dat precies gaat doen is niet echt duidelijk. Grote uitspraken en weinig tot geen details zijn gebruikelijk in de Mexicaanse politiek. Amlo is geen uitzondering.

Slechts één detail over zijn corruptiebestrijding liet hij de laatste weken, in de grote debatten met zijn tegenstanders en tijdens campagnebijeenkomsten, wel los. "Ik ga afrekenen met de corruptie door zelf niet corrupt te zijn als president", zei hij eind april in deelstaat Nuevo León. Goed voorbeeld zal doen volgen, meent hij. Wanneer hij niet corrupt is, zullen toekomstige ministers, gouverneurs en andere kandidaten namens zijn Beweging voor Nationale Vernieuwing, Morena, dat ook nalaten.