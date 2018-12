De president van Nigeria weet het zeker: Ik ben niet dood

Veel mensen in Nigeria hoopten dat niet alleen, ze dachten het ook. Een paar dagen geleden waren de geruchten zo aangezwollen dat persbureau AFP de tijd rijp achtte voor een officiële fact check: is president Buhari overleden en vervangen door een dubbelganger?

Daar was geen bewijs voor, luidde de conclusie. Dat de theorie toch de ronde kon gaan doen, heeft te maken met de zwakke gezondheid van de 75-jarige Buhari, die in 2015 werd verkozen, en sindsdien lange periodes uit de openbaarheid verdween, en in Britse ziekenhuizen verbleef.

De Nigeriaanse regering deed geen uitspraken over wat hem nu precies mankeerde. Dan is de tijd natuurlijk rijp voor wilde speculaties.

De separatistische leider Nnamdi Kanu begon er vorig jaar mee. Hij beweerde dat ‘de man die jullie op televisie zien niet Buhari is’. Het zou een Soedanees zijn die plastische chirurgie had ondergaan om op de overleden president te lijken.

Hoe vergezocht dat ook mocht lijken, de samenzweringstheorie kreeg toch geleidelijk aan meer aanhangers. Ook andere politieke tegenstanders van Buhari begonnen er de afgelopen tijd aan te refereren: er komen volgend jaar weer verkiezingen aan.

Of Buhari’s ontkenning de samenzweringsdenkers ook overtuigt, moet nog blijken. Want ga maar na: zou een kloon ooit toegeven dat hij een kloon is? Precies.

