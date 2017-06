De Portugese bossen zijn nauwelijks te beheren

Portugal leek zijn lesje te hebben geleerd na de bosbranden van vorig jaar. De regering lanceerde een plan voor de verbetering van het bosbeheer. Minder eucalyptusbomen en meer brandweermannen waren enkele van de voornemens. Maar tot nu toe is daar weinig van terug te zien, zegt Angela Morgado van het Wereld Natuur Fonds in Portugal. "De regering faalt in de uitvoering. Het duurt veel te lang en de overheid betrekt lang niet alle landeigenaren bij de uitvoering."

Kleine grondbezitters En daarmee stipt ze direct een van de lastigste problemen aan voor de Portugezen. Vooral in het noorden en midden van het land is het bos in handen van kleine grondbezitters. "Het is een hele klus om te achterhalen wie precies welk stukje bos bezit. Verschillende regeringen hebben dit probleem gesignaleerd, maar een registratie is er nog niet." Deze 'kleine' eigenaren verwaarlozen hun grond eerder dan grote bedrijven, omdat bosbeheer en brandpreventie hen relatief veel geld en inspanning kost. "Bovendien dwingt niemand ze daar werk van te maken. Op privégrond mag je doen wat je wil", zegt Paulo Fernandes, van de Utad Universiteit in Vila Real en gespecialiseerd in bosbranden. De regering probeert wat kleine wetswijzigingen door te voeren, maar die zijn volgens hem vooral cosmetisch. "Hoe wil je die afdwingen zonder een totalitaire staat te worden?" De brandweer in Portugal is te weinig gefocust op bosbranden Paulo Fernandes, Utad Universiteit Ook moet er wat gebeuren aan begroeiing rond dorpen, waar het struikgewas welig tiert. In het getroffen gebied wonen vooral ouderen, de meeste jongeren zijn weggetrokken. Zij krijgen het vaak niet voor elkaar hun landjes, grenzend aan de bossen, te onderhouden. Het vuur kan dus snel overslaan op huizen. De brandweer is door de struiken minder snel bij de dorpen.

Training Die brandweer moet bovendien beter worden getraind, zegt Fernandes. "Ze is nu vooral gefocust op stedelijke gebieden en te weinig op bosbranden." Hij pleit ervoor brandweer en bosbeheer veel meer te integreren, zodat ze op elkaar ingespeeld raken en van elkaar kunnen leren. "Mensen die brand bestrijden en mensen die brand helpen voorkomen, moeten in één organisatie worden ondergebracht, zoals in de Verenigde Staten ook gebeurt. Helaas zie je in veel Zuid-Europese landen, inclusief Portugal, de trend de andere kant opgaan." Verder moet de inrichting van het landschap drastisch onder handen worden genomen, benadrukken verschillende experts. Meer brandgangen, en afwisselende vegetatie, zegt Morgado van het Wereld Natuur Fonds. "In gebieden waar verschillende begroeiing door elkaar staat, zijn minder bosbranden." Pijnbomen en eucalyptussen moeten worden afgewisseld worden met hazelnootbomen en eiken, suggereert Fernandes. "De regering zou meer haar best moeten doen om daar geld voor te krijgen uit de potjes van de Europese Unie." Maar niet alleen Lissabon draagt verantwoordelijkheid, vindt hij. "De Portugese maatschappij als geheel beloont de mensen op het platteland veel te weinig voor hun inspanningen. Dat moet veranderen."

