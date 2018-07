De Poolse rechter Gersdorf weigert op te stappen: 'Maar de psychische druk is moeilijk uit te houden'

Het kan theoretisch ook in Nederland gebeuren: politici die naar believen rechters benoemen en naar huis sturen - want ook in Nederland benoemt de regering rechters. "Maar dat is een heel ander soort benoemen", weet Malgorzata Gersdorf. "Want daar worden rechters voorgedragen door rechters."

De voorzitter van het Poolse hooggerechtshof ondervindt aan den lijve dat het in Polen anders gaat sinds Recht en Rechtvaardigheid (PiS) regeert. "De regeringspartij wil alle macht naar zich toe te trekken en van rechters gehoorzame ambtenaren maken." PiS is volgens haar een flink eind gevorderd 'op de weg naar soft autoritarisme'.

"Als voorzitters van rechtbanken gecontroleerd worden, dan worden rechters dat indirect ook. Als de Raad van Justitie, die volgens de grondwet moet toezien op de onafhankelijkheid van rechters, ondergeschikt is gemaakt aan de minister van justitie, is die onafhankelijkheid deels al verloren."

En nu is ze zelf aan de beurt. Ze heeft net een officiële brief van de president ontvangen, waarmee ze op non-actief is gesteld omdat ze de 65 is gepasseerd. Maar ze piekert er niet over om op te stappen. De president baseert zich 'op een verkeerde uitleg van de grondwet, om niet te zeggen op leugens', zegt ze boos. "Op leugens kun je geen beter land bouwen."

Hart onder de riem

De grondwet is volgens haar glashelder: haar ambtstermijn duurt zes jaar en loopt pas af in 2020. En dus kwam ze woensdag, de dag waarop ze volgens president en regering niet langer in functie was, gewoon naar haar werk. Duizenden Polen wachtten haar op om steun te betuigen. "Een van de mooiste dagen in mijn leven. Dat mensen me zo steunen - want je bent toch altijd bang hoe er wordt gereageerd."

Vrijdag kreeg ze bezoek van de hoogste rechters uit Nederland, die haar in naam van het Europese netwerk van opperrechters een hart onder de riem staken. "Geweldig. Het betekent veel voor me dat ze zich zoveel moeite getroosten om heen en weer te reizen naar Polen om mij te ontmoeten."

Malgorzata Gersdorf bij aankomst in het hooggerechtshof nadat ze weigert op te stappen, op 4 juli. © REUTERS

Maar de steun van collega-rechters en duizenden demonstranten ontneemt haar niet het zicht op dat andere deel van de Poolse samenleving, dat PiS steunt of onverschillig is. "Het is nog niet tot de samenleving doorgedrongen hoe belangrijk onafhankelijke rechtbanken zijn. We hebben de vrijheid en de scheiding der machten bevochten, maar niet genoeg gedaan om dat uit te leggen, omdat we dachten dat iedereen dat wel begreep. Dat was een grote fout van mijn generatie."