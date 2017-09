De politie is waakzaam en dienstbaar, maar is ze ook integer?

De commissie-Ruys had dinsdag een goede en een slechte boodschap over het functioneren van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. De club onder voorzitterschap van Frank Giltay hield er een uitbundige levensstijl op na, met volstrekt ongepaste uitgaven. Er werd gefeest op kosten van de zaak. Dat was de slechte boodschap. Het goede nieuws was dat de inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman de besluiten van de ondernemingsraad niet heeft 'gekocht' door de bonnetjes voor die uitbundige levensstijl goed te keuren.

De schade aan de integriteit was desondanks groot. En de gewone agent, zo valt te zien in een reactie op het interne communicatienet van de politie, vindt het moeilijk om op straat uit te leggen dat hij normoverschrijdend gedrag in de dagelijks praktijk moet aanpakken, ook als bij de handhaver zelf de normen met voeten zijn getreden.

Geen zelfcorrigerend vermogen

De commissie-Ruys had in het nawoord bij het onderzoek nog een extra vervelende boodschap voor de politie. Het ontbreekt de organisatie bij het handhaven van de integriteit aan zelfcorrigerend vermogen. En die conclusie was niet gericht op een onderdeel van de politie, maar gold organisatiebreed.

Elkaar aanspreken op fout gedrag is nog lang geen onderdeel van de be­drijfs­cul­tuur

Nog geen twee dagen later wordt die kritiek in een onderzoek van het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie, herhaald. 256 signalen – verspreid over vijf jaar – van ernstige ambtsschendingen in relatie tot de georganiseerde misdaad, zijn onder het vergrootglas gelegd, vooral bij de politie, maar ook bij de douane, de marechaussee en de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD). Bij tachtig van de 256 signalen worden bewijzen gevonden dat er contact is met criminele netwerken. Die zijn bijvoorbeeld geïnformeerd over toekomstige invallen, het open zetten van de slagbomen of het achterwege laten van controles op drugs. In de helft van die tachtig gevallen gaat het om zaken die lopen bij de politie.

De onderzoekers stellen ook hier vast dat elkaar aanspreken op fout gedrag nog lang geen integraal onderdeel is van de bedrijfscultuur. Bij opsporings- en handhavingsorganisaties is volgens de WODC-onderzoekers traditioneel sprake van een vrij hechte cultuur. Dat levert collegialiteit en loyaliteit op, maar de keerzijde is dat men ook elkaar de hand boven het hoofd wil houden. Positief voor de politieorganisatie is dat er geen aanwijzingen zijn dat het aantal inbreuken op integer handelen stijgt. En dat ondanks de constatering dat criminele organisaties steeds dichter tegen de politie aan proberen te kruipen.