De politie grijpt in bij bezetting varkensboerderij in Boxtel door dierenactivisten

“De burgemeester van Boxtel vindt het onacceptabel dat mensen binnendringen bij onze inwoners en hun bedrijf bezet houden. In overleg met OM en politie wordt de bezetting nu beëindigd.’'

Dierenrechtenactivisten van ‘Meat the Victims’ bezetten sinds vanmiddag de varkensfokkerij aan de Brede Heide. Ongeveer honderd mensen hadden zich binnen verschanst en eenzelfde aantal stond buiten het gebouw. Ook een aantal boeren was op de demonstratie afgekomen en blokkeerde de toegangsweg met tractoren.

De activisten wilden media toegang geven tot de gebouwen om “de maatschappij te confronteren met het leed” dat volgens hen schuilgaat achter de deuren van de Nederlandse boerderijen. De politie heeft uren geprobeerd te overleggen met de actievoerders, maar die weigerden te vertrekken omdat ze gewonde varkens in de fokkerij mee wilden nemen om ze te verzorgen.

Volgens de woordvoerder van de actiegroep zijn veel dieren in de Boxtelse fokkerij er slecht aan toe. “Er bevinden zich tientallen gewonde dieren binnen, waarvan vermoed wordt dat ze binnen een of enkele dagen komen te overlijden.” Meat the Victims liet eerder weten dat de fokkerij willekeurig voor de actie uitgekozen en de actie niet persoonlijk tegen de eigenaar van de fokkerij is gericht.

De activisten horen bij de internationale actiegroep Meat the Victims, die bezette eerder al boerderijen in Australië, Canada, Spanje en Engeland. Bij de actie van vandaag zijn ook betogers uit verschillende landen betrokken.

Minister Carola Schouten (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) noemde de bezetting op Twitter eerder vanavond “onacceptabel”. Zij vindt dat boeren hun werk moeten kunnen doen “zonder continu over hun schouder te hoeven kijken en geïntimideerd te worden”.

