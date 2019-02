De politie bewaart een maand lang de gegevens van alle passerende auto’s op 250 plekken

Nuttig voor de opsporing van allerlei misdrijven waarbij een auto wordt gebruikt, is het idee. Onder het mom van ‘kenteken van de week’, speurt de politie naar bendes veelplegers die door Nederland reizen om te stelen in winkels, zakken te rollen of in te breken. Agenten gaan eropaf, zodra een nummerbord wordt herkend. Acht van de tien keer met succes, zegt de politie tegen het AD.

Lees verder na de advertentie

Sinds 1 januari mag de politie kenteken, locatie, tijdstip en een foto van alle passerende auto’s opslaan

In Nederland hangen er minimaal 350 van politiecamera’s met automatic number plate recognition – kortweg ANPR genoemd. Vooral langs snelwegen, maar ook langs de provinciale weg. Daarnaast heeft de politie nog zo’n tweehonderd mobiele slimme camera’s, waarvan het grootste deel in politieauto’s is gemonteerd.

Bewaren Lange tijd werd alleen gewerkt met het ‘hitsysteem’. De kentekens die de camera’s oppikken, worden vergeleken met een lijst van de politie met gezochte voertuigen – bijvoorbeeld auto’s gebruikt bij een overval of van eigenaren met openstaande boetes. Bij een hit, dus als een kenteken van de lijst passeert, wordt de politie ingeseind. Staat het kenteken niet op de lijst, dan worden de gegevens direct gewist. Sinds 1 januari 2019 is daar verandering in gekomen. De politie mag nu informatie van alle gescande voertuigen voor vier weken opslaan. Het gaat om kenteken, locatie, tijdstip en een foto van de auto. Zo is dus ook met terugwerkende kracht te zien of een een auto ergens heeft gereden. De verwachtingen van die nieuwe mogelijkheid voor de opsporing zijn groot. Eigenlijk alle criminelen die een auto gebruiken, kunnen hierdoor effectiever worden opgespoord, liet de minister van justitie en veiligheid de Tweede Kamer vorig jaar weten. Denk aan plofkrakers, inbrekers, ontvoerders of terroristen. En dat niet alleen: de informatie van slimme camera’s kan als bewijs dienen in een strafzaak. Bijvoorbeeld om het alibi van een verdachte te weerleggen, als die zegt nooit in de buurt te zijn geweest van het plaats delict.

Cameraplan Het langer opslaan van gegevens heeft grote gevolgen voor de privacy van burgers, erkent de minister. Daarom zijn er enige beperkingen. Zo mag niet elke ANPR-camera kentekens zomaar voor vier weken bewaren: de locatie moet relevant zijn voor de opsporing en er moeten geen minder ingrijpende methoden mogelijk zijn, zoals extra surveillance. De plekken waar kentekens worden opgeslagen, moet de politie bovendien publiceren in een ‘cameraplan’. Daarin staan nu dik 250 camera’s door heel het land. De politie had er bij het ministerie ook op aangedrongen dat er in uitzonderlijke gevallen mag worden gekeken naar de personen in de auto. Daar gaat de minister niet in mee: het gaat enkel om de kentekens, inzittenden worden onherkenbaar gemaakt op de foto's.

Lees ook:

Met camera’s en sensors is een winkeldief straks op grote afstand te herkennen Zakkenrollerij en winkeldiefstal zijn een hardnekkig probleem in het outletcentrum in Roermond. De politie hoopt dat met sensoren en computerkracht de kop in te drukken.