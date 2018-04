De plantenkweker uit De Lier is vrij, maar hoe kwam zijn DNA op dat wapen?

Het zag er zaterdag slecht uit voor de kweker. Zijn DNA-materiaal dat werd gevonden op een wapen dat de politie aantrof naast het vuurwapen waarmee Reduan is gedood, bleek overeen te komen met DNA in de databank bij het Nederlandse Forensisch Instituut.

Een hard feit, zo op het eerste oog. De kweker ontkende ook maar iets te maken te hebben met de moord. Zijn familie en directe omgeving waren verbijsterd en donderdag was het OM overtuigd dat er geen verband was met de moord.

Blijft over de vraag: hoe kwam het DNA op het wapen? Het OM doet onderzoek en heeft vooralsnog geen idee. Op het internet doen de wildste verhalen de ronde. Het DNA zou zijn overgebracht op het wapen door een tussenpersoon. Die tussenpersoon is in die theorie de bestuurder van een wagen die ruim twee weken geleden in het water belandde. De Lierenaar hielp de bestuurder en daarna zou de DNA-overdracht op het wapen hebben plaatsgevonden.

Theorie, niet meer dan dat, want de bestuurder van die wagen staat niet op het lijstje van inmiddels drie verdachten voor betrokkenheid bij de moord op Reduan.

Eeneiige tweeling

Dan duikt de vraag op hoe het komt dat de plantenkweker in de DNA-databank van het Forensisch Instituut voor komt. Tenzij er sprake is van een eeneiige tweeling kan er bij een DNA-match geen sprake zijn van een persoonsverwisseling. De kweker moet dus in de DNA-bank staan. Die bank kom je niet zo maar binnenwaaien. In de databank strafzaken zijn gegevens opgenomen van verdachten van zware strafbare feiten, waarop een straf staat van maximaal vier jaar en hoger.

OM, de Lierenaar en zijn advocaat Peter Quist willen niet zeggen waarom de kweker in de databank staat. Quist houdt het er in zijn schaarse contact met de media op dat er geen sprake is van een activiteit die verband houdt met de drugsoorlog die woedt in en rond Amsterdam. De doodgeschoten Reduan is de broer van Nabil B., de man die zich gemeld heeft als kroongetuige in het drugsdossier.

De kweker ontkent ook maar iets te maken hebben bendes, liquidaties of wat voor misdaad dan ook. Dat hij onterecht in de databank staat, wordt niet gezegd. Geraadpleegde experts sluiten uit dat bij het Forensisch Instituut fouten zijn gemaakt. Het gebruik van DNA in de opsporing van strafbare feiten is bezig aan een opmars en de processen zijn zo verfijnd dat fouten bij het NFI, dat geen commentaar geeft op de zaak, geen verklaring kunnen zijn.

Maar de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. doet de discussie over dit middel oplaaien.