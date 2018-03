De plant kan met minder water even goed groeien

De landbouw die een sterk groeiende wereldbevolking moet voeden, zal op een grens stuiten: water. Maar het waterverbruik van gewassen kan met een kwart worden verminderd, melden biotechnologen vandaag in vakblad Nature Communications. Zij tonen dat aan met experimenten in tabaksplanten, maar de truc werkt volgens hen in ieder gewas.

Van het zoetwater dat wereldwijd wordt gebruikt, gaat 90 procent naar de landbouw. En die landbouw moet zijn productie in de komende drie decennia verdubbelen om de wereld te blijven voeden. Dat betekent dat niet alleen de opbrengsten van de akker fors omhoog moeten, maar bovendien moet de waterbehoefte naar beneden.

Huidmondjes Van het water dat zij opneemt gebruikt de plant maar een klein deel voor haar groei. Het grootste deel verdampt, het gaat de lucht in door de huidmondjes van de plant. Huidmondjes zijn minuscule openingen in de bladeren. Planten moeten die openzetten om kooldioxide, CO2, in te ademen, want daarop groeien ze. Maar terwijl CO2 naar binnen komt, gaat water eruit. De onderzoekers hebben nu een manier gevonden om dat waterverlies te beperken. De sleutel lag in de stofwisseling van de plant zelf, de fotosynthese waarmee de plant zonlicht omzet in groei. Fotosynthese is een van de meest verfijnde mechanismen die de biologie kent. Een van de onderdelen is een systeem dat de plant waarschuwt als er te weinig licht is om op volle kracht te draaien. Dat signaal doet de plant haar huidmondjes een beetje dichtdraaien, want ze hoeft minder CO2, minder grondstof, in te ademen. Of die prestatie overal kan worden gehaald, moet nog blijken. Maar het principe is aangetoond. Door de plant genetisch iets te veranderen hebben de onderzoekers dat signaal weten op te voeren, waardoor de huidmondjes wat dichter staan dan normaal, ook in de volle zon. Dat betekent minder waterverlies. En er komt, volgens de onderzoekers, nog altijd voldoende CO2 naar binnen om te plant te doen groeien. De opbrengst van het gewas is dus gelijk, maar zijn waterbehoefte een kwart minder.