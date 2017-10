De pijplijn in Dakota zorgt voor een schadeclaim in Nijmegen

Honderden miljoenen tot mogelijk een miljard dollar. Zo’n schadeclaim hangt de Nederlandse organisatie Banktrack uit Nijmegen boven het hoofd in een rechtszaak in de VS. Energy Transfer Partners (ETP), bouwer van de omstreden Dakota Access Pipeline, heeft Banktrack en onder meer Greenpeace aangeklaagd voor eco-terrorisme. ETP schrijft in de aanklacht dat Banktrack en Greenpeace verantwoordelijk zijn voor ‘honderden miljoenen en meer’ dollars schade doordat financiers zich terugtrokken uit het pijplijn-project. ABN Amro en ING deden dat bijvoorbeeld.

De oliepijplijn loopt door het land van Indianenstammen die vrezen voor vervuiling van het grondwater en vinden dat de pijplijn heilige ceremonie- en begraafplaatsen verstoort.

Banktrack wijst vanuit Nederland private partijen zoals banken op de maatschappelijke gevolgen van activiteiten die ze financieren. Ze wordt ingeschakeld door externe partijen – in dit geval een Indianenstam uit North-Dakota.

Volgens Johan Frijns, directeur van Banktrack, maakten de banken die keuze zelf. “Wij hebben ze alleen geïnformeerd, daar is niets illegaals aan.” Frijns zegt zich niet te veel zorgen te maken. “Het is schrikken als er een dagvaarding van zo’n groot oliebedrijf komt, helemaal omdat de kosten kunnen oplopen tot 1 miljard. Maar de aanklacht raakt kant nog wal en is gebaseerd op een maffia-wet.”

Lachwekkend

ETP beroept zich op een wet uit de jaren 70, bedoeld om georganiseerde misdaad aan te kunnen pakken. Later werd de wet gebruikt tegen motorbendes. In een 172 pagina’s dik boekwerk maakt ETP zijn aanklacht kenbaar. Volgens Frijns is ETP erop uit critici op kosten te jagen en ze te beletten hun gewone werkzaamheden uit te voeren. “De aanklacht is zo breed dat er veel tijd nodig is om ‘waarheidsvinding’ uit te voeren. De rechtszaak kan jaren duren. Wij moeten advocaten in de arm nemen. Die rekening is voor ons. Het lachwekkendst is dat ETP stelt dat wij tientallen miljoenen hebben verdiend aan de kwestie. Ik zou willen dat het zo was.”

Sinds 2016 wordt in North-Dakota actie gevoerd tegen de pijplijn. Barack Obama stelde in de laatste dagen van zijn presidentschap de aanleg uit maar Donald Trump draaide dat besluit terug. Nu ligt de pijplijn er toch. Vlak voor zijn inauguratie verkocht Trump snel zijn eigen aandelen in de pijplijn.

Volgens Frijns staat er veel meer op het spel dan dit project. “De rechtszaak krijgt in Amerika veel aandacht. De vraag die speelt is wie er bepaalt wat er wel en niet gezegd mag worden. In Nederland mag ik alles tegen een bank zeggen. Ook als ik bepaalde financiering wil tegenhouden. Wij hopen dat we de rechtszaak kunnen sturen met als grondslag: de vrijheid van meningsuiting.”