De pijn schrijnt, maar Le Maire en Hoekstra willen alleen nog kijken naar de toekomst van KLM-Air France

De bewindslieden spraken elkaar vrijdagochtend anderhalf uur op het ministerie van financiën in Parijs. Na afloop legden zij in de hal van deze imposante betonnen vesting aan de Seine zorgvuldig op elkaar afgestemde verklaringen af. “Wij hebben goed kunnen praten”, zei Le Maire als eerste. “Wat nu telt is de toekomst. Ons doel is om van Air France-KLM de beste luchtvaartmaatschappij van de wereld te maken.”

Lees verder na de advertentie

Hierop nam Hoekstra - in het Frans - het woord. “Wat wij gedaan hebben”, zei hij verwijzend naar de geheime aandelenaankoop, “toont juist ons commitment aan dit bedrijf. Het is onorthodox, maar wij hebben het gedaan omdat wij willen dat Air France-KLM beter presteert en dat beide landen in staat zijn om hun vitale belangen te verdedigen.”

Om te onderstrepen dat zij aan een nieuw hoofdstuk beginnen in de turbulente geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij, kondigde het duo aan dat er een werkgroep komt die de samenwerking tussen Air France en KLM moet verbeteren.

De werkgroep die de samenwerking moet verbeteren lijkt een af­lei­dings­ma­noeu­vre

Diepe wond Dat de strijdbijl is begraven blijkt ook uit de steun die beiden uitspreken voor alle besluiten die 19 februari zijn genomen door de top van Air France-KLM. Daaronder valt de herbenoeming van KLM-baas Pieter Elbers; eerder meldden Franse media dat Frankrijk die mogelijk wilde blokkeren. Alle nadrukkelijk geafficheerde eensgezindheid - voor een decor met de Franse, de Nederlandse en de EU-vlag - ten spijt is duidelijk dat de wond tussen de Nederlandse en de Franse tak van van de luchtvaartmaatschappij diep is. De nieuwe werkgroep lijkt vooral een manier om de aandacht hiervan af te leiden. Volgens de verklaring van Hoekstra en Le Maire zal die werkgroep, met daarin onder meer Christiaan Rebergen, de thesaurier-generaal van het ministerie van financiën, zich bezighouden met ‘versterking van de samenwerking’ met als doel om ‘goed bestuur, ontwikkeling en groei van Air France-KLM’ te bevorderen.

Lees ook: