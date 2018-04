De Peugeot 508: een hit onder vertegenwoordigers

Met het design van de 508 gaat Peugeot vol op het orgel van de emotie. De auto oogt door zijn scherp aflopende daklijn als een ranke tweedeurs coupé. Toch zijn er - zoals het een sedan betaamt - vier portieren te zien. De raamstijlen ontbreken. De surprise blijkt de enorme ‘vijfde deur’ - en dat is afwijkend voor het autotype.

Over de nieuwe 508 wordt geheid gesproken bij koffieautomaten en vrijdagmiddagborrels. De auto oogt atletisch, maar is tegelijkertijd erg praktisch. Hoogstens passen wij lange Nederlanders minder makkelijk op de achterbank door die lage coupélijn. Maar Peugeot schudt de zaken op. De klassieke zaken-sedan, betoogt Peugeot, is een uitstervend autoras. De vertegenwoordigers-limousine met de kleine achterklep raakt uit de mode.

In de jaren tachtig werd de doodsstrijd voor de gewone zaken-sedan al voorzien. Zo kwamen Ford en Renault destijds met vijfdeurs nieuwkomers als de Ford Sierra en Scorpio en de Renault 25 en Safrane. Maar atletisch oogden ze niet. De 508 tapt anno 2018 uit een ander vaatje en voegt het coupégevoel toe. Die strategie werkt bij de Duitse concurrentie, de Volkswagen Arteon en Audi A5 Sportback, immers prima.

Premium Peugeot is in het PSA-concern (dat ook Citroën en DS produceert) aan het ‘verpremiummen’. De 508 wil imponeren met premiummaterialen. Peugeot verkoopt de 508 zelfbewust met de garantie dat dit een ‘100 procent Frans product’ is, niet afkomstig uit een anoniem assemblageland. Of uit Duitsland. Eerste komen er fossiele 508’s op de markt. In 2019 volgt de hybride. Wat onder vertegenwoordigers sterker telt dan techniek is het design. Die belangrijke eerste indruk. Net als bij andere Peugeots herinneren de achterlichten van de 508, drie streepjes, aan de klassieke Peugeot 504. De nieuwe 508 draagt bovendien, net als ooit de 504, trots zijn nummer op de motorkap. Dat embleem gaan we vast vaak, gespiegeld, in onze achteruitkijkspiegels terugzien op de snelweg.