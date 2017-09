De particuliere camera rukt op als hulpje van de politie

Particulieren en bedrijven zijn steeds meer bereid hun bewakingscamera’s bij de politie aan te melden. Oktober vorig jaar telde de politie-databank nog 100.000 camera’s. Dat aantal is ondertussen snel gestegen tot 160.000 en inmiddels is er sprake van een landelijke dekking. Per dag komen er 60 aanmeldingen binnen van particulieren en bedrijven die hun camerabeelden ter beschikking willen stellen voor opsporing bij delicten. Dat zijn 180 camera’s per dag want de gemiddelde aanmelding telt drie camera’s.

De kans is groot dat de databank nog sneller wordt gevuld nu met branche-organisaties in bijvoorbeeld de horeca wordt afgesproken de bewakingscamera’s collectief te melden.

Camerabeelden; de politie kan er bij wijze van spreken niet genoeg van krijgen. Ze vormen een welkome aanvulling op meer gebruikelijke opsporingsmethoden zoals het oproepen en horen van getuigen. De politie is al jaren bezig particulieren te betrekken bij de opsporing. De laatste tijd wordt vooral werk gemaakt van het opbouwen van een database met daarin de plekken waar in Nederland camera’s hangen. Niet de camera’s waarmee gemeenten plekken in het uitgaansleven monitoren, maar camera’s van particulieren die de voordeur of de tuin in de gaten houden en en passant ook een deel van de openbare weg bestrijken.

Bergen papierwerk

Het gebruik van bewakingsbeelden is zeker niet nieuw. Nog niet zo lang geleden moest de politie echter bergen papierwerk verzetten om de beelden van de particuliere camera’s te vorderen. Dat vorderen betekende niet alleen een extra belasting voor de opsporing. Doordat er zoveel tijd mee was gemoeid, betekende het vaak ook dat beelden inmiddels waren gewist. Lang niet alle particulieren bewaren hun beelden weken. Het grote voordeel van de aangemelde camera’s is dat direct na een delict in de database te zien is waar bewijsmateriaal vergaard kan worden. Die beelden kunnen vervolgens snel bekeken worden waardoor eigenlijk de periode van heterdaad is opgerekt. De meeste delicten worden ook opgelost in de dagen direct na het misdrijf.

Kan de politie ook meekijken? Nee, dat kan niet

Camera in Beeld, zoals het project bij de politie heet, heeft nu al 14.600 unieke bezoekers. Unieke bezoekers zijn politiemensen die een of meerdere keren gebruik hebben gemaakt van de databank. Elke dag komen daar politiemedewerkers bij. Ook heeft Camera in Beeld al ruim 84.000 keer een zoekvraag ontvangen.