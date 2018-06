De pandabescherming levert China bereveel geld op

En dat terwijl het land zijn industriële ontwikkeling door niets laat dwarsbomen, zeker niet door een bos. Er wordt smalend gekeken naar deze Chinese methode van ‘natuurbehoud’. Als je zo veel van zijn leefgebied hebt vernietigd, laat dan het dier gewoon uitsterven, zeggen critici.

Leefgebieden van de panda die dertig jaar geleden vrijwel verdwenen waren, zijn deels hersteld

Die critici hebben ongelijk, laten biologen zien in vakblad Current Biology. De onderzoekers hebben alle baten in kaart gebracht van de pandabescherming. En die blijken zeker tien zo hoog als de kosten. Leefgebieden van de panda die dertig jaar geleden vrijwel verdwenen waren, zijn deels hersteld. En in die wouden profiteren ook andere dieren én planten daarvan. Dat doen ook de boeren: in de buurt van de beschermde leefgebieden blijkt de landbouw meer op te leveren dan in andere delen van China. En dan is er nog het toerisme en de belangstelling voor China’s natuur die door de panda wordt gevoerd.

Als ze al die ecologische baten in rekening brengen, komen de onderzoekers tot een opbrengst van 2,5 miljard dollar per jaar, terwijl het beschermingsprogramma China maar 250 miljoen kost. En dan zijn ze nog voorzichtig geweest met wat de grootste post op hun balans zou kunnen zijn: de symbolische waarde van de panda. Die is enorm. De knuffelbeer figureert in ontelbare merken en logo’s. Als die dezelfde auteursrechtelijke bescherming zou genieten als Mickey Mouse, zeggen de onderzoekers, dan zou dat voldoende geld opleveren om niet alleen de panda, maar nog tientallen andere diersoorten van de ondergang te redden.

