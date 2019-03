De paardensport moet geduldig zijn en wachten op nieuwe toppaarden

Alex van Silfhout staat in de losrijbak als een bekende hem een tik tegen zijn schouders geeft. “Tevreden?” De vraag gaat over de kür op muziek van zijn zoon Diederik van Silfhout met zijn paard Expression. Op Indoor Brabant werd de combinatie elfde in de wereldbekerwedstrijd dressuur. “Zeker”, reageert Van Silfhout, die vanaf januari de nieuwe bondscoach dressuur bij de paardensportbond KNHS is. “Alleen dat laatste stuk mist hij nog wat kracht. Maar dat komt nog wel.”

Ik wil dat de ruiters van hun voetstuk afkomen, dat ze tips gaan uitwisselen Alex van Silfhout, bondscoach dressuur

Van Silfhout is nu drie maanden in functie. Hij was voorheen jeugdbondscoach en stort zich nu op de senioren. Hij houdt scherp in de gaten of er nog jonge paarden aankomen. Dat is hard nodig, want het is al een tijdje stil in de Nederlandse paardensport. Door het pensioen van een aantal succespaarden blijven medailles uit.

Blindstaren In Rio moest het Nederlandse team, dat garant stond voor medailles, voor het eerst sinds 1992 met lege handen naar huis. De dressuur- en sprintruiters kwamen niet op het podium. Op de Wereldruiterspelen van vorig jaar in het Amerikaanse Tryson werd ook niks gewonnen door de ploeg die vier jaar eerder nog met groot machtsvertoon won. Kwestie van geduld, zegt Van Silfhout. Hij wil zich niet blindstaren op de Spelen in Tokio die volgend jaar zomer op de kalender staan. Je kunt van een paard niet eisen dat er volgend jaar gepiekt moet worden, legt hij uit. “Er is best wat druk omdat de medailles uitblijven. Maar ik ga de boel niet opjagen. Als je sneller wil gaan dan het paard kan, maak je alleen maar dingen kapot. Dat willen we niet. We zijn tenslotte allemaal dierenvrienden.” Het paard van zijn zoon is zo’n talent dat nog wat tijd nodig heeft. Expression is met zijn tien jaar één van de jongste paarden op de wereldbekerwedstrijd dressuur op Indoor Brabant. “Als ze rond die leeftijd zijn, zie je pas echt of ze heel goed kunnen worden. Heel af en toe zie je paarden van 8 of 9 jaar die al grote wedstrijden doen. Ze hebben meestal meer tijd nodig.” Aanleg voor de sport is wel eerder te zien. “Dat zie je al bij de veulens. Aan de bouw, aan hoe ze lopen, en natuurlijk of ze uit een stam komen met veel sportbloed. Maar dan moeten ze ook nog willen werken.”

Hoge verwachtingen Eén van de paarden waar veel van wordt verwacht, is Glock’s Zonik van Edward Gal die volgens de dressuurruiter ‘alles kan’. Ook het nog jonge paard van Hans Peter Minderhoud, de 11-jarige Glock’s Dream Boy, doet het goed. Minderhoud werd in Den Bosch vierde in de wereldbekerwedstrijd. Hij plaatste zich als enige Nederlander voor de wereldbekerfinale. Van Silfhout heeft in de eerste maanden van zijn nieuwe functie vooral het land doorgereden om te kijken hoe de situatie is en wat er beter kan. Dat betekent dat hij minder vaak beschikbaar is voor zijn zoon. En dat Diederik van Silfhout nóg beter zijn best moet doen. “Als we een team moeten vormen en het gaat om de vierde plek, dan trekt hij waarschijnlijk aan het kortste eind. Ik wil niet de schijn wekken dat ik voor eigen parochie preek.” Van Silfhout wil dat de beste ruiters en amazones meer en beter met elkaar gaan samenwerken. Daarom heeft hij een aantal centrale trainingen ingepland, iedere keer op een andere plek. “Ik wil dat ze van hun eigen voetstuk afkomen, dat ze tips gaan uitwisselen. Sommige ruiters zijn zo met hun eigen ding bezig dat er een gevaar is dat ze bedrijfsblind worden.”

