De overleden Russische activiste Ljoedmila Aleksejeva (91) bleef tot het einde strijden

Alekseveja groeide uit tot een van de meest prominente activisten van Rusland en bleef tot het einde actievoeren.

Aleksejeva maakte naam voor haarzelf in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw door openlijk te protesteren tegen de behandeling van politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. Samen met Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov richtte ze in 1976 de Moskou Helsinki Groepering op, die onder meer het Westen rapporteerde over mensenrechtenschendingen in haar land. Het werk van deze groep kreeg navolging in veel andere landen. Kort na de oprichting van de Moskou Helsinki Groepering werd Aleksejeva door het regime gedwongen Rusland te verlaten. De activiste zette haar werk vanuit het buitenland in ballingschap voort en zou in 1993, twee jaar na de val van de Sovjet Unie, terugkeren.

Aleksejeva kreeg voor haar moed en inzet veel onderscheidingen en prijzen. Tot kort voor haar overlijden bleef ze zich onder meer inzetten voor de rechten van opgepakte activisten en uitte zij regelmatig kritiek aan het adres van president Vladimir Poetin en de Russische autoriteiten. “Een tijdperk is ten einde”, zei een woordvoerder van de Moskou Helsinki Groepering tegen persbureau Interfax over het overlijden van Aleksejeva.

Trouw sprak de bekende Russische mensenrechtenactiviste in 2010. Toen stelde zij een kentering te zien in de samenleving van haar land, als het gaat om openlijk protest. “We hebben in Rusland een autoritair regime, maar dat is niet te vergelijken met de Sovjet-tijd”, zei Aleksejeva destijds.

“Mensen hebben het recht om het land te verlaten en weer terug te keren, ze hebben over de grens gekeken. Er is internet, we zitten in de 21ste eeuw, de tijd staat niet stil. En steeds meer mensen verenigen zich om op te komen voor hun belangen. Je hebt bedrogen spaarders, boeren die zich verzetten tegen overnames, organisaties van huiseigenaren. Dat gaat niet om mensenrechten, maar voor onze samenleving is het wel heel belangrijk: dat besef dat je je eigen belangen moeilijk in je eentje kunt verdedigen, dat je je daarvoor moet verenigen met mensen die dezelfde belangen hebben. En die sociale belangen gaan op een gegeven moment over in burger- en politieke belangen.”