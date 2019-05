De overheid moet paal en perk stellen aan arbeidsmigratie, stelt het CNV

Deze opvallende oproep doet CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden op de website van de vakbond. Volgens de voorman van het Christelijk Nationaal Vakverbond moet de overheid gaan werken met een systeem van vergunningen. Werkgevers mogen dan alleen werknemers uit het buitenland aannemen als er in hun sector een groot tekort aan personeel is. Ook mag het aandeel migranten in hun personeelsbestand niet groter zijn twintig procent en moet er in hun sector in de drie jaar ervoor sprake zijn geweest van een redelijke loonstijging. Van Wijngaardens idee is, erkent een woordvoerder van het CNV, strijdig met de Europese regelgeving die het vrij verkeer van werknemers binnen de EU waarborgt. “Die regelgeving moet worden aangepast”, zegt zij.

Volgens Van Wijngaarden heeft arbeidsmigratie nadelen en ‘schaduwkanten’. Door het aanbod van buitenlandse arbeidskrachten blijven de lonen in Nederland volgens hem kunstmatig laag. “Voor Nederlanders is een minimumloon laag, maar Polen werken er wel voor omdat dat loon veel hoger is dan in Polen”, legt de woordvoerder uit. Daarnaast zijn buitenlandse werknemers vaak goedkoper dan Nederlandse omdat werkgevers minder sociale premies voor hen moeten afdragen.

Nadelen van arbeidsmigratie worden ook gevoeld in de landen waar de migranten vandaan komen, stelt Van Wijngaarden. Oost-Europese landen kampen door het vertrek van werknemers naar het Westen met leegloop. Zij moeten op hun beurt arbeidskrachten uit buitenlanden aantrekken. Van Wijngaarden stelt tenslotte dat buitenlandse werknemers in Nederland geregeld worden uitgebuit: onderbetaling, misstanden en wanpraktijken komen geregeld voor, meldde vorige week nog de Inspectie SZW.

Om die nadelen te ondervangen moet de overheid paal en perk stellen aan arbeidsmigratie, stelt de CNV-voorzitter. Voor welke sectoren het vergunningensysteem zou moeten gelden, zegt de CNV-woordvoerder niet te weten. Er werken relatief veel buitenlanders in de tuinbouw, in distributiecentra en in het transportwezen. In veel bedrijfstakken zijn de lonen de laatste jaren relatief weinig gestegen. Schaarste aan personeel is er onder meer in de bouw, het onderwijs, de zorg, de techniek en de ict-branche.

De Europese verkiezingen zijn, zo meldt de CNV-woordvoerder, de belangrijkste aanleiding voor het pleidooi van Van Wijngaarden. “De discussie over het onderwerp speelt momenteel”, zegt zij. Ze wijst verder op een peiling onder burgers in vijftien EU-landen. Daaruit blijkt dat zij zich zorgen maken om het vertrek voor hun medeburgers naar het buitenland.

Aan zichzelf te wijten Helemaal nieuw is de oproep van Van Wijngaarden niet. Zijn voorganger, Maurice Limmen, riep in januari vorig jaar werkgevers op om geen of minder buitenlanders in dienst te nemen. Limmen zei toen dat er in Nederland zo’n 1,2 miljoen mensen zijn die willen werken maar die gedwongen langs de kant staan. Hij zei ook dat werkgevers de krapte op de arbeidsmarkt deels aan zichzelf te wijten hebben en noemde de bouw en de horeca met name: de bouw omdat die niet had geïnvesteerd in opleidingen en vaste contracten voor werknemers; de horeca omdat die slechte arbeidsomstandigheden kent en geen cao had. Volgens het CNV spelen de zorgen over de nadelen van arbeidsmigratie ook bij politieke partijen als het CDA en de SP. Dat woordvoerder zegt niet bang te zijn dat het CNV met zijn pleidooi in de hoek van (radicaal)-rechts wordt gezet. “Wij komen op voor Nederlandse werknemers en zijn tegen wantoestanden.” De FNV is ‘verbaasd’ over het de uitlatingen van Van Wijngaarden. “Een systeem van vergunningen? Dat is tegen de regels. Dat kan gewoon niet”, zegt een woordvoerder. De FNV staat ook niet achter de ideeën van de CNV-voorman. “Dat werkgevers aan goedkope buitenlandse werknemers kunnen komen, komt vooral doordat zij gebruik maken van allerlei regels. Doe daar dan wat aan.”

