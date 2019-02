De ov-chipkaart 2.0 komt eraan, en die moet een heleboel meer kunnen

“De reiziger is toe aan nieuwe dingen”, zegt Freek Bos, directeur van reizigersvereniging Rover. “Die wil met zijn bankpas kunnen betalen én met zijn mobiele telefoon of smartwatch. We zijn niet zozeer toe aan iets moderners, maar aan een systeem met meer mogelijkheden.”

Rover stelde samen met andere consumentenorganisaties, waaronder de ANWB en de Consumentenbond, een manifest op met twaalf voorwaarden waaraan de opvolger van de ov-chipcard zou moeten voldoen. Speerpunten zijn het afschaffen van het in- en uitchecken per vervoerder, het systeem toegankelijker maken voor incidentele gebruikers van het openbaar vervoer en het intelligenter berekenen van ritprijzen.

Als je een folder nodig hebt om de reiziger uit te leggen hoe het werkt, gaat er iets niet goed. Freek Bos, directeur Rover

Verder mag een gemoderniseerde versie van de ov-chipcard pas worden ingevoerd ‘als de vervangende betaalwijzen aan de gestelde voorwaarden voldoen’. Bos: “Haal eens wat drempels weg. Waarom zou je nog een borgsom van minimaal twintig euro van de treinreiziger eisen op een ov-kaart? Wie met de bus van Nijmegen naar Uden reist, krijgt met twee vervoerders te maken, die twee verschillende tarieven berekenen. Als je een folder nodig hebt om de reiziger uit te leggen hoe het werkt, gaat er iets niet goed.”

Vorige week nog klaagde OV-Loket, de ‘Ombudsman voor Beter Openbaar Vervoer’ erover dat bij transacties met een ov-chipkaart niet altijd het juiste bedrag in rekening wordt gebracht.

Volgens Bos ligt de sleutel voor een vereenvoudigd betaalsysteem ‘in de wolken’. “Als de ritgegevens van iemand die het hele land doorkruist via verschillende vervoersmaatschappijen ‘in the cloud’ worden opgeslagen, valt daarmee best een berekening achteraf te maken. En hoef je niet bij de NS uit te checken en bijvoorbeeld bij Arriva weer in te checken.”

Bos zegt ‘optimistisch’ te zijn over de komst van een verbeterd systeem. Hij denkt dat de investering daarin aan het eind van de rit geld oplevert.

Hoog op de agenda De Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven, eigenaar van Translink, dat de ov-chipkaart heeft ontwikkeld, omarmt de aanbevelingen van de consumentenorganisaties. “Nieuwe, gemakkelijker manieren van betalen voor het openbaar vervoer staan hoog op de agenda van de coöperatie”, zegt woordvoerder Michiel Jonker. Eén keer in- en uitchecken bij verschillende vervoerders op het spoor is een ander vraagstuk. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven schreef daarover onlangs aan de Tweede Kamer dat invoering een grote investering in het huidige systeem vergt ten opzichte van wat het oplevert. Jonker: “En dat terwijl het in de praktijk zelden fout gaat.” Je kunt in Nederland op één kaart het hele land door. Kom daar maar eens om in het buitenland. Michiel Jonker, Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven Volgens Jonker werkt de huidige ov-chipcard ‘als zodanig prima’. “Je kunt in Nederland op één kaart het hele land door. Kom daar maar eens om in het buitenland. Maar de techniek van de huidige kaart is langzamerhand verouderd.” Aan de omschrijving op hun website te zien, heeft Translink zelfs precies voor ogen wat Rover en consorten zich wensen: “Een landelijk innovatieprogramma waarmee we de ov-betaalwereld transformeren van alléén ov-chipkaart naar meerdere vormen van betalen in het openbaar vervoer. Denk aan betalen met je mobiel, bankpas of met een barcode. In de toekomst kiest de reiziger hoe hij betaalt voor zijn reis.” Jonker: “We staan aan de vooravond van ontwikkelingen die voordelen voor de reizigers gaan brengen. Dat is een hele klus, die we beheerst willen uitvoeren. Uiteindelijk gaat het om het gemak voor de reiziger.”

De invoering verliep bepaald niet soepel Ruim achthonderd studenten stonden in de zomer van 2014 klaar op stations klaar om mensen te helpen met het inchecken met een ov-chipkaart. De kaart bestond toen al enige tijd, maar náást het papieren kaartje. Pas vanaf 2014 moest alles met de chipkaart. Het plan dateert van begin deze eeuw. Jaloers werd gekeken naar Londen en Hongkong waar al met ov-chipkaarten werd gereisd. Maar de invoering verliep allerminst soepel. Tegen verantwoordelijk staatssecretaris Tineke Huizinga werd twee keer, in 2008 en 2010, een motie van wantrouwen ingediend. De kaart zou niet aan de privacy-eisen voldoen, makkelijk te kraken zijn en te duur voor de overheid. Ook de prijs voor reizigers was een twistpunt. Het retourtje verdween, reizigers gingen twee enkeltjes betalen. Nu weten we niet beter, maar in 2007 was daar veel discussie over.