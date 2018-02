De oudste Brit had een donkere huid

Die klokvormige bekers werden op het hele continent gebakken, de oudste waarschijnlijk in Spanje. Men was er dol op. Alleen op wat nu de Britse eilanden heet, was iets bijzonders gaande. Uit een archeologisch-genetische studie was gebleken dat de klokbeker in Engeland moet zijn geïntroduceerd via de immigratie van een volk dat oudere, neolithische Britse stammen - de stammen die Stonehenge bouwden - volledig wegvaagde.

Om wat voor volk dat ging bleek uit de DNA-analyse van botresten uit die periode: dat DNA kwam overeen met DNA-materiaal dat was aangetroffen in veertien skeletresten in Nederland. Tegen 2000 voor Christus was het oudere neolithische DNA volledig vervangen door dat van de Nederlandse klokbekerbakkers.

Ik stelde toen vast dat de huidige Britten eigenlijk afstammen van Nederlandse voorouders die in de kopertijd vreselijk moeten hebben huisgehouden onder de inheemse bevolking van de Britse eilanden.

Donkere huid, blauwe ogen Maar wie waren die vroege bewoners, die kennelijk nog niet overvallen waren door de klokbekergekte? Daarop kwam gisteren een antwoord via de Britse krant The Guardian. Op haar voorpagina was het portret afgebeeld, of liever een reconstructie, van de vroegste 'moderne' mens op de eilanden - en die mens had een donkere huid en blauwe ogen. Hij leefde zo'n tienduizend jaar geleden, deze man, die men de Cheddar Man noemt, omdat hij, intussen honderd jaar geleden, in een grot bij Somerset in de Cheddarstreek is gevonden. Voor het DNA-onderzoek heeft men een gaatje met een diameter van 2 millimeter in zijn schedel geboord en uit het botpoedermateriaal afgeleid dat hij een donkere tot bijna zwarte huidskleur moet hebben gehad, zwarte krullen en blauwe ogen.