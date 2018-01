De oudste baby van Nederland, opgegraven in Nieuwegein

Typisch aan de graven van de Swifterbantcultuur is dat de doden met gestrekte ledematen zijn neergelegd. “Maar de jonge vrouw die we een jaar geleden vonden, hield één arm gebogen”, zegt projectleidster Helle Molthof. Naar nu blijkt was dat omdat ze een baby’tje ‘vasthoudt’. “Het was een ontroerende ontdekking.”

Modderbende In Nieuwegein wordt een bedrijvenpark ontwikkeld en dat leverde een jaar geleden al mooie vondsten op: diverse graven, een bijzondere hanger, een maalsteen, pijlpunten, schrapers, potten en zelfs aangekoekt eten. Maandenlang ploeterde archeologe Molthof van Bureau Raap in opdracht van de gemeente met haar team in ‘een enorme modderbende’. Die kleine botjes zijn het mooiste dat ik ooit heb opgegraven Archeologe Helle Molthof De Swifterbanters – zo genoemd naar de eerste vindplaats in de Flevopolder – leefden steevast aan rivieren. Dat leverde drinkwater op en dieren om op te jagen, maar ook transportroutes. Gevolg is wel dat de vondsten diep in de zware klei verstopt zitten. In een houten kist ging de klei met het skelet van de jonge vrouw naar Leiden. In een graf honderd meter verderop lagen een volwassene, een tiener en botten van een kind van ongeveer zes jaar. Zij gingen in een nog grotere bak. Fysisch antropoloog Steffen Baetsen heeft de lichamen een jaar lang ‘uitgeprepareerd’. Ofwel, laagje voor laagje blootgelegd. Molthof is dolblij met de unieke vondst van de baby. Kraakbeen vergaat snel en kinderlichaampjes gaan eerder verloren. “Daarom zijn die kleine botjes het mooiste dat ik ooit heb opgegraven.”