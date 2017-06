De ouders van Tristan van der V. zijn niet aansprakelijk voor de schietpartij door hun zoon

Sterker nog, ze waren meer betrokken bij hun zoon, die psychologische problemen had, dan van ouders van een volwassen kind verwacht wordt, vindt de rechtbank.

Lees verder na de advertentie

De zaak was aangespannen door een aantal slachtoffers van het schietincident, waarbij zes mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. Zij zijn van mening dat het echtpaar te weinig deed om het drama te voorkomen. Zo wisten vader en moeder van de problemen van hun zoon, maar grepen niet in toen hij een wapenvergunning kreeg. Ook twijfelen de slachtoffers aan de verklaring van Trinstans moeder dat zij pas doorhad dat haar zoon niet meer thuis was, toen het leed al geleden was en er naar aanleiding van de schietpartij tumult in de wijk was ontstaan.

De ouders waarschuwden toen hun zoon een wa­pen­ver­gun­ning kreeg

Volwassen Dat Tristan volwassen was, speelt een belangrijke rol in de beoordeling van de rechter. Alleen bij jongere kinderen kun je ouders aansprakelijk houden van het handelen van hun kind. Dat kan in bijzondere gevallen ook bij een volwassen zoon, maar dan moet wel aangetoond worden dat de ouders destijds wisten - of konden weten - wat Tristan van plan was. Dat waren zijn ouders niet, concludeert de rechter. Dat Tristan thuis woonde in 2011 doet daar niets aan af. Daar komt volgens de rechter bij dat de ouders wel degelijk betrokken waren. Ze waarschuwden de behandelaars van hun zoon toen hij een wapenvergunning kreeg - iets wat ze niet toejuichten. Maar die reageerden rustig, een teken voor de ouders dat de zorgen minimaal waren. Bovendien gingen ze er vanuit dat de politie bij het verstrekken van de wapenvergunning op de hoogte was van de problemen van hun zoon. En daar mochten de ouders ook op vertrouwen, vindt de rechtbank.

Oude wonden De advocaat van de slachtoffers reageert teleurgesteld op de beslissing van de rechtbank. Dat was hij ook tijdens de zitting, toen bleek dat de ouders van Tristan niet aanwezig waren, terwijl hij ze aanvullende vragen wilde stellen. Het echtpaar kon dat volgens hun advocaat niet aan. De zaak heeft oude wonden opgehaald. Uiteindelijk vond de rechtbank het niet nodig de ouders nader te bevragen. De uitgebreide verklaringen die ze in een eerder stadium hebben afgelegd, noemt de rechter betrouwbaar. Overigens is de zaak met de uitspraak nog niet volledig afgerond. De verzekeraar van de ouders krijgt nog vier weken de tijd om aan te tonen dat Tristan niet bij zijn ouders meeverzekerd was. Iets dat onduidelijk is gebleven, omdat polisbladen ontbreken. Blijkt Tristan inderdaad meeverzekerd, dan hebben de slachtoffers mogelijk recht op geld van de verzekeraar. Al is dat niet vanzelfsprekend, benadrukt de rechtbank.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.