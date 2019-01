De oude Rafael Nadal weet van geen wijken in Melbourne

De nieuwe generatie tennissers drukt steeds nadrukkelijker met de neus tegen het raam. In Melbourne was Stefanos Tsitsipas de verpersoonlijking van de op handen zijnde wisseling van de wacht in het proftennis. Toch is de kans groot dat de Australian Open wederom een finale krijgt tussen twee dertigplussers die vooralsnog niet van zins zijn plaats te maken voor de aanstormende jeugd.

Rafael Nadal (32) plaatste zich vandaag ten koste van Tsitsipas voor de eindstrijd van het enige grandslamtoernooi dat hij pas één keer wist te winnen. Zijn tegenstander wordt de winnaar van de partij van vandaag tussen Novak Djokovic (31) en Lucas Pouille. Voor de 24-jarige Fransman zijn de vooruitzichten niet gunstig: Djokovic verloor in Melbourne nog nooit in de halve finale.

Op weg naar de finale trof Nadal op Melbourne Park drie spelers die tot de zogenoemde NextGen behoren. De Spanjaard maakte hun op niet mis te verstane wijze duidelijk dat hij nog van geen wijken wil weten. Met groots machtsvertoon schoof hij Alex de Minaur (19), Frances Tiafoe (21) en vandaag Tsitsipas (20) terzijde. Het talentvolle trio kwam tegen Nadal niet eens in de buurt van setwinst.

Moedeloos

Bij Tsitsipas was vandaag niets over van de bravoure en zelfverzekerdheid waarmee hij in de vierde ronde Roger Federer had verslagen. Er was in de overdekte Rod Laver Arena van alles loos met de jonge Griek: hij oogde moedeloos, hij voelde zich reddeloos, hij keek radeloos naar zijn box en hij was volstrekt kansloos. En dat had alles te maken met de manier waarop Nadal tenniste: weergaloos.

Tsitsipas maakte maar twaalf punten op de service van Nadal en pas bij 5-0 in de derde set kreeg hij zijn eerste breakpoint. Dat werd achteloos weggewerkt door de nummer twee van de wereld die in Melbourne nog altijd geen set verloor. Met 6-2, 6-4 en 6-0 maakte Nadal op brute wijze een einde aan de opmars van Tsitsipas. De Griek zei na de oorwassing dat Nadal ‘tennis van een andere dimensie’ had gespeeld.