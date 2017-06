De oude Oranje-tijden leken even te herleven in De Kuip

Om het uiteindelijke doel te bereiken, plaatsing voor het WK van volgend jaar in Rusland, wordt dinsdag een ‘nieuwe’ roerganger gepresenteerd in de persoon van Dick Advocaat, die aan zijn derde termijn als bondscoach begint. In zijn vorige periodes reikte hij tot aan de WK-kwartfinale in de VS (1994) en de EK-halve finale in Portugal (2004), nu zou kwalificatie voor een eindronde al een klein mirakel zijn. Dan moeten er naast een zege op Luxemburg komend najaar ook resultaten worden geboekt tegen achtereenvolgens Frankrijk, Bulgarije, Wit-Rusland en Zweden.

Maar eerst zal hij om de tafel gaan met aanvoerder Arjen Robben, de belangrijkste international. Onder het genot van een kopje thee (Robben: ‘Ik ben niet zo van de koffie’) zal er toch eerst wat oud zeer uit de weg moeten worden geruimd. Nee, De Wissel uit 2004, toen Advocaat tot verbijstering van iedereen de aanvaller uit het veld haalde waarna Tsjechië het EK-duel in Portugal toch nog naar zich toetrok, heeft Robben hem allang vergeven, wel ligt er een stuk onverwerkt leed uit een recenter verleden.

Oude koeien

Vorig jaar verkoos de 69-jarige Hagenaar in zijn functie als assistent van Danny Blind al na drie oefenduels een zak zilverlingen van Fenerbahçe boven een verder dienstverband bij de KNVB. Een actie die hem niet in dank werd afgenomen door de internationals. Toen zij in de afgelopen periode door het dynamische duo Van Breukelen/Decossaux werden geconsulteerd in de zoektocht naar een nieuwe voorman kwam zijn naam niet gelijk bovendrijven. “Maar we zullen het vooral over de aanpak van de komende wedstrijden hebben”, haalde Robben alvast wat kou uit de lucht. “De vorige keer dat Advocaat bij de groep was, had zijn aanwezigheid een positieve invloed op de groep. Nu is-ie de baas, daar kan ik mee leven.”

Hij probeerde zijn woorden te larderen met enig enthousiasme, maar dat kostte de Groninger zichtbaar moeite. Toch heeft het weinig zin om al te veel oude koeien op te vissen, daarvoor is de nood te hoog. Het vooruitzicht om te ontbreken op ’s werelds grootste sportpodium na ereplaatsen in 2010 en 2014 is bijna onverdraaglijk. Daarvoor moet alles wijken, ook wat minder handige acties uit het verleden.