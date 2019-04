De Oranjevrouwen walsen over Chili heen en laten zien dat ze klaar zijn voor het WK

In het frisse, winderige AZ-stadion te Alkmaar werd overtuigend gewonnen van mede-WK-ganger Chili (7-0). Het oefenduel diende als een laatste test, eentje die voor bondscoach Sarina Wiegman de resterende vragen moest beantwoorden voordat ze vandaag haar selectie bekend maakt voor het WK, dat op 7 juni begint in Frankrijk.

Chili viel me wel tegen. Het winstpunt van de afgelopen twee wedstrijden is dat er een heel energiek team stond, al vind ik energie iets anders dan vorm Sarina Wiegman

Veel conclusies zal Wiegman niet kunnen verbinden aan de oefeninterlands tegen Chili en Mexico (2-0), afgelopen vrijdag. Daarvoor was er met name vanavond te veel eenrichtingsverkeer en een te geringe weerstand. “Chili viel me wel tegen”, beaamde Wiegman na afloop ietwat teleurgesteld. “Het winstpunt van de afgelopen twee wedstrijden is dat er een heel energiek team stond. Er zat letterlijk meer energie in het team. Daar ben ik blij mee. Al vind ik energie nog wel iets anders dan vorm.”

Grote krachtsverschillen Wiegman moet nog een aantal keuzes maken, waar ze vanavond niet over wenste te speculeren. De belangrijkste? Wie wordt haar eerste keepster? Wordt het Van Veenendaal, die eerder tot aanvoerster werd gekozen maar intussen haar basisplaats kwijtraakte bij Arsenal, of de meer ­ervaren Geurts, die in de play-offs voor een WK-ticket eerste keuze was, en het verdienstelijk deed? Vanavond begon Wiegman met Geurts, maar de doelvrouw van het Zweedse Kopparbergs/Göteborg FC werd nauwelijks getest. De ene keer dat ze in actie moest komen, bij een vrije trap van de Chileense Soto, tikte ze de bal fraai uit de kruising. Oranje (achtste op de wereldranglijst) en Chili (39ste) lieten zien dat de krachtsverschillen nog groot kunnen zijn in het vrouwenvoetbal. Nederland was op alle fronten beter dan Chili. De Oranjevrouwen zijn veel sneller, technischer, atletischer en ook conditioneel verder dan de Chileense vrouwen, die debuteren op het WK.

Triomftocht Het openingsdoelpunt van Van de Donk – al na twee minuten – was het startschot van een doelpuntenfestijn in Alkmaar. Martens, Van de Donk (2), Miedema en Van de Sanden voerden de score nog voor rust op tot 6-0. Sommige doelpunten kwamen tot stand na fraai aanvalsspel. De mooiste treffer was misschien wel de tweede van Arsenal-speler Van de Donk, die op aangeven van Martens (na een strakke pass van Miedema) afrondde. Het vele gejuich deed herinneren aan de triomftocht van twee jaar geleden, toen de Oranjeleeuwinnen in eigen land het EK wonnen. Na rust werd het, mede vanwege de wissels, rommeliger bij Oranje. Chili speelde compacter, was defensief beter georganiseerd en Oranje ontbeerde de creativiteit om daar doorheen te spelen. Alleen Van de Donk lukte het nog om te scoren. Zij maakte het zevental doelpunten compleet voor Nederland.

Videoscheidsrechter Chili werd met veel huiswerk ­teruggestuurd naar Zuid-Amerika. Maar ze konden in ieder geval zeggen dat ze aanwezig waren geweest bij een wereldwijde primeur. Chili en Nederland, die nooit eerder tegen elkaar speelden, hadden de beschikking over een videoscheidsrechter. Nooit eerder werd in het vrouwenvoetbal gebruik gemaakt van de Var. Die hoefde echter niet in actie te komen. De Oranje-internationals keren vandaag terug naar hun clubs, met voor de meesten een druk programma. Zo spelen Beerensteyn, Roord (beiden Bayern München), Van de Sanden (Olympique Lyon) en Martens (FC Barcelona) de halve finales van de Champions League. Vanaf 23 mei komt de Oranje-selectie bij elkaar in Zeist. Het trainingskamp wordt op zaterdag 1 juni afgesloten met een ‘uitzwaaiwedstrijd’ in Eindhoven, waarna het elftal drie dagen later vertrekt naar Frankrijk. Daar wachten Nieuw-Zeeland (11 juni), Kameroen (15 juni) en Canada (20 juni).

