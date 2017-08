De Oranjefan kan er vandaag een gezellig voetbalfeest van maken

De fanatieke Oranjefan kan er vandaag een gezellig voetbalfeest van maken: de EK-voetbalfinale in Enschede tussen Nederland en Denemarken is in een reeks cafés en stadscentra op grote schermen te volgen, er liggen oranje tompoezen bij de Hema en Albert Heijn, Hup Holland-boeketten bij de Jumbo en links en rechts trekken winkels restpartijen met juichpetten tevoorschijn.

Supporters die naast de inmiddels uitverkochte kaarten hebben gegrepen (zie kader), kunnen de finale thuis volgen. Net als eerder tijdens het EK zendt NPO1 de eindstrijd tussen Nederland en Denemarken live uit. De duels zijn gaandeweg het toernooi meer kijkers gaan trekken. Voor de kwartfinale van Nederland schakelden twee miljoen mensen in, afgelopen donderdag zagen ruim 3,2 miljoen kijkers hoe Oranje zich ten koste van Engeland plaatste voor de finale.

De Grote Markt in Groningen staat in het teken van de Bauke Mol­le­ma-wie­ler­tocht

Wie de Oranje-vrouwen buiten de huiskamer wil aanmoedigen, moet rekening houden met wat extra te overbruggen kilometers. Er staan weliswaar grote schermen op pleinen in Enschede, Hilversum en Schagen en supporters kunnen komen kijken in het Utrechtse muziekgebouw TivoliVredenburg, een Eindhovense bioscoop en cafés in Amsterdam, Den Helder en Boxmeer. Maar de Grote Markt in Groningen blijft bijvoorbeeld leeg. Die staat vandaag in het teken van de Bauke Mollema-wielertocht.

Vivianna Miedema. © ANP

Aanmoedigingen Ook langs andere kanalen zal er dit weekend aandacht zijn voor de eerste finale van de Oranje-vrouwen. ING, hoofdsponsor van de KNVB en daarmee het vrouwenelftal, laat vandaag rond de wedstrijd tv-spotjes uitzenden. Ook op sociale media als Facebook zullen gebruikers in diverse vormen aanmoedigingen tegenkomen van ING, maar ook van de Hema. Weten de Oranje-vrouwen het EK vandaag te winnen, dan kunnen premier Mark Rutte, minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn hen meteen feliciteren. De drie bewindslieden zitten in Enschede op de tribune. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn volgens de Rijksvoorlichtingsdienst 'niet voornemens' de finale bij te wonen. Het koninklijk paar zat op 16 juli wel in het stadion tijdens de openingswedstrijd van het EK. Bij toernooiwinst wacht het Nederlands elftal maandagavond een inhuldiging in Utrecht, de stad waar Nederland en Noorwegen het EK drie weken geleden aftrapten. "De KNVB organiseert alleen een huldiging als de vrouwen de wedstrijd winnen", benadrukt het Utrechtse college in een brief aan de raad. In 2010, toen de Nederlandse voetbalmannen de tweede plaats behaalden op het WK in Zuid-Afrika, werd op aandringen van fans alsnog een drukbezochte rondvaart door de Amsterdamse grachten en een inhuldiging op het Museumplein georganiseerd.

EK-finalekaartjes over de kop Via reguliere verkoopkanalen zijn de 30.000 tickets voor de EK-finale al sinds vorige week zaterdag uitverkocht, maar via doorverkoopsites wisselen de kaartjes alsnog van eigenaar. Op websites als Ticketswap, Marktplaats en Viagogo zijn enkele duizenden mensen op zoek naar een toegangsbewijs. Kaarten kosten officieel 20 tot 40 euro, op Marktplaats kan dat oplopen tot 200 euro per ticket. Eerder deze week ging het gerucht dat de Duitsers hun finalekaarten aan de KNVB konden retourneren - in totaal ruim 7000 tickets - maar de voetbalbond ontkrachtte dit. De KNVB benadrukt dat het doorverkopen van kaarten niet is toegestaan, maar maakt er zelf niet veel werk van, aldus een woordvoerster. "We staan niet te springen om oneerlijke doorverkoop. Als mensen toch kaarten kopen dan hopen we dat ze kiezen voor een site als Ticketswap waarbij de kaarten gecontroleerd zijn." De zegsvrouw verwacht dat slechts tien procent van de bezoekers Deens zal zijn.

