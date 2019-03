De Oranje-basketballers keren waarschijnlijk terug bij de bond

Ruim zes jaar nadat de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) de stekker uit het Nederlandse mannenteam trok worden de Nederlandse basketballers aan het einde van dit jaar waarschijnlijk weer in de armen gesloten door de bond. De verbintenis met de stichting Nederlands Mannen Team (NMT), in 2013 opgericht om het Nederlands basketbalteam in stand te houden, loopt dan af en inmiddels heeft de bond weer voldoende financiële middelen om Oranje zelf te onderhouden.

Dat geld was er aan het einde van 2012 niet. Destijds zat de basketbalbond zo krap bij kas dat besloten werd dat Oranje dan maar moest worden opgeheven.

Dat ging een aantal basketbalprominenten dusdanig aan het hart dat samen met de eredivisieclubs de stichting NMT werd opgericht. Er werd geld bij elkaar geschraapt en ondanks dat het geen vetpot was, wist de nieuw aangestelde bondscoach Toon van Helfteren spelers steeds enthousiaster te maken voor Oranje.

“Toen we de zorg voor het Nederlands mannenteam op ons namen was het doel om met behulp van externe financiering de boel weer draaiende te krijgen”, zegt Marcel de Jong, bestuurslid van de stichting NMT. “Dat is voor een belangrijk deel gelukt, maar toch ook niet met heel grote sponsors. Nu de bond er financieel beter voor staat denken we dat het mannenteam beter bij de bond past. Zo wordt het in alle grote Europese basketballanden ook geregeld.”

Met dat enthousiasme kwamen ook steeds betere resultaten. Nederland plaatste zich voor het eerst in 26 jaar weer voor het EK en ondanks dat Oranje zich niet plaatste voor het WK van 2019 won Nederland tijdens de kwalificatiereeks van Europese grootmachten Kroatië (voor het eerst in de historie) en Italië (voor het eerst in zeventig jaar).

Verjongen

Het verbeteren van de jeugdopleiding is een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen van het Nederlandse basketbal, benadrukt De Jong. “Oranje moet door op de omhoog ingeslagen weg. Dat kan door de jeugd zo goed op te leiden dat die het nationaal team sterker maakt.”

Er werd wat geld bij elkaar geschraapt; geen vetpot, maar er kon gespeeld worden

Voor een deel is dat verjongingsproces bij het nationaal team al ingezet. De 33-jarige Arvin Slagter stopt na meer dan 130 interlands waarschijnlijk bij Oranje en in de WK-kwalificatiereeks maakten Keye van der Vuurst de Vries en Rienk Mast vorig jaar als 16- en 17-jarigen hun debuut in het Nederlands team. “Het gaat erom dat we in Nederland meer van dat soort spelers ontwikkelen”, constateert De Jong. “We zijn een van de langste volken van de wereld. Daar moeten we volop van kunnen profiteren.”

Trots is nu vooral het woord dat overheerst, ondanks dat Nederland zich niet plaatste voor het WK dat komende zomer in China wordt gehouden. De Nederlandse basketbalmannen kwamen van ver, maar hebben inmiddels weer wat kleur op de wangen.

Maar dat is nog niet voldoende. Aan de horizon staat het jaar 2028 geschreven. Dan moeten de Nederlandse basketballers aan de Olympische Spelen meedoen. “In 2024 meedoen zou al helemaal mooi zijn. Maar 2028 is het doel”, schetst De Jong. “Als Nederlands basketbal moeten we zorgen dat we zo sterk zijn dat we aan die Spelen mee kunnen doen.”