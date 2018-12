De opvolger van Serious Request gooit het over een andere boeg

Langs de snelweg tussen Den Oever en Wieringerwerf verzamelen zich tientallen tractors. In overalls staan de jongens van de Agrarische Jongeren Wieringermeer als verrassing dj’s Sander Hoogendoorn (30) en Eva Koreman (34) op te wachten. “We zagen dat een aantal jongens Maarten van der Weijden had begeleid met een paar trekkers tijdens die Elfstedenzwemtocht”, zegt initiatiefnemer Jacob van der Zaag (25). Toen dachten we: dat kunnen wij beter.”

Eerder dit jaar kondigde radio 3FM aan te stoppen met de traditie van het glazen huis. De jaarlijkse actieweek voor het goede doel moest in een nieuw jasje gestoken, dat werd Serious Request Lifeline.

De 3FM dj’s laten zich dit jaar niet opsluiten zonder eten, maar lopen voor het goede doel. Vanaf Hengelo, Weert en Vlieland trekken de drie teams langs georganiseerde acties te voet richting Utrecht. Het team dat over de Afsluitdijk liep startte dinsdag in Vlieland. Sander en Eva moeten 179 kilometer afleggen, om te eindigen in Utrecht, waar Serious Request in 2004 begon.

Verregend en verkleumd arriveren de twee dj’s bij de stoet tractors. Hoewel ze ’s ochtends vroeg al een pittig eind over de Afsluitdijk hebben afgelegd, zit de sfeer er goed in. Onderweg kregen ze al kibbeling en koffie aangeboden, nu is er een korte lift om verloren tijd in te halen. Begeleid door het liedje ‘Lekker op de Trekker’ mogen de ze tien minuten op de tractors meerijden. Niet langer, want dat is vals spelen, vindt BNN.

De helft van vorig jaar Onderweg moeten de dj’s het doen met het eten en de slaapplekken die ze van mensen krijgen aangeboden. Een ander nieuw aspect is dat de radiozender geld ophaalt voor drie goede doelen in plaats van één. Dit jaar zijn dat het organiseren van reanimatiecursussen en verspreiden van defibrillators, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. Na de eerste dag van 3FM Serious Request is 432.848 euro opgehaald voor het Rode Kruis, zo werd gisteravond duidelijk. Dat is de helft van wat 3FM vorig jaar na de eerste dag ophaalde. Vorig jaar stond de tussenstand na dag één op meer dan 9 ton. Aan het einde van de actieweek was het totaal toen 5,3 miljoen euro, de laagste opbrengst in tien jaar tijd. De opbrengst liet de laatste jaren een dalende lijn zien, vandaar dat de zender dit jaar besloot dat het anders moest. Toch houden de dj’s de moed erin. “We moeten de opbrengsten en concepten niet gaan vergelijken”, zegt Sander, dj van de 3FM ochtendshow. “Het gaat om het goede doel en wat mensen bereid zijn te missen. Natuurlijk willen we meer geld ophalen dan vorig jaar. Maar dat moet niet je doel zijn, zeker niet met zo’n nieuw concept”, vult Eva Koreman haar teamlid aan. “Soms hebben mensen meer om te geven, soms minder. Wij zijn blij met elke euro.” Onder begeleiding van de lange stoet trekkers arriveren de dj’s bij de kerstmarkt in Wieringerwerf. De bewoners van het Noord-Hollandse dorp zijn in elk geval enthousiast over het nieuwe concept.

