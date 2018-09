De oproep om de schikking van ING te vernietigen heeft weinig kans van slagen

De ING Bank heeft jarenlang willens en wetens verzuimd te controleren op witwassen van crimineel geld. Toch komt er geen strafvervolging van de bank of personeelsleden; de zaak is geschikt voor 775 miljoen euro. Zo lijkt ING makkelijk weg te komen, maar de megaschikking past in een trend. De afgelopen jaren werden ook fraudeaffaires bij SMB Offshore, Vimpelcom en Rabobank via een schikking afgedaan met een miljoenenboete.

Deze praktijk is overgewaaid uit de Angelsaksische wereld, zegt hoogleraar Matthijs Nelemans van Tilburg University, die is gespecialiseerd in financieel strafrecht. Vervolging van financiële ondernemingen gebeurt volgens hem zelden, van betrokken personen iets vaker.

Maar niet bij ING, zegt Nelemans. Een lange strafzaak met hoger beroep en een gang naar de Hoge Raad kost jaren en dat levert een schade op die moeilijk te calculeren is. Een eventuele veroordeling van ING kan bovendien bijkomende consequenties hebben. Zo kan de bank in het vervolg moeilijk zaken doen met buitenlandse overheden. Dus wordt de zaak met een schikking afgedaan zodat iedereen verder kan.

Verplichte strafzaak

Advocaat Robert Hein Broekhuijsen betwist de schikking namens zijn cliënt, de Amsterdamse financier Sam van Doorn. Hij begint een artikel-12-procedure, waarin de rechter wordt gevraagd de schikking terzijde te schuiven en het Openbaar Ministerie te verplichten om een strafzaak tegen de ING en de medewerkers van de bank te beginnen.

Zijn cliënt zegt door de handelwijze van ING benadeeld te zijn. Van Doorn won eerder een geschil over het terugkrijgen van zijn bedrijf van een voormalige partner. Van Doorn was op verdachte transacties van de ex-partner gestuit tot een bedrag van 700 miljoen euro, die liepen via ING-rekeningen van zijn onderneming. Hij deed aangifte, maar die is door het Openbaar Ministerie naast zich neergelegd. Klachten bij de ING over deze transacties negeerde de bank.

Omdat maandag naar buiten is gekomen dat ING stelselmatig en jarenlang meldingen van ongebruikelijke transacties verzuimde te onderzoeken en de zaak van Van Doorn niet is betrokken in het onderzoek door justitie naar ING, wil Broekhuijsen namens zijn cliënt dat er alsnog een strafrechtelijk onderzoek wordt geopend en vervolging wordt ingesteld. "De Nederlandse schatkist is in deze ene zaak al voor een bedrag van tussen de 100 en 200 miljoen euro benadeeld door belastingontduiking", motiveert Broekhuijsen de klacht.

Hoogleraar Nelemans acht een artikel-12-procedure in de ING-zaak niet meteen kansloos. "De roep om een rechterlijk oordeel neemt toe nu het aantal megaschikkingen stijgt. Mogelijk is het gerechtshof daar gevoelig voor." Maar eenzelfde procedure tegen de Rabobank voor fraude met de Libor-rentetarieven is door het gerechtshof in 2015 afgewezen. Ook toen schikte het OM, in dat geval voor 70 miljoen euro.

Het hof hield de schikking met Rabobank overeind, omdat het voorleggen aan de strafrechter 'geen toegevoegde waarde meer had'. De rechter kon niet veel anders dan hetzelfde doen als de schikking. Vervolging van de Rabobank-top achtte het hof niet mogelijk, omdat niet kon worden vastgesteld dat er opzettelijk en uit eigen gewin was gehandeld. Het hof vond wel dat de bestuurders van de Rabobank 'weinig alert' waren geweest bij de Liborfraude.

Voor Nelemans zit hier ook de crux bij ING. Bestuurders van ING kunnen niet direct gelinkt worden aan besluiten of nalatigheid bij het niet of nauwelijks uitvoeren van de verplichte controle op ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Toch is er iemand die besloten heeft niet meer dan drie meldingen van de vele verdachte transacties per dag op te pakken. Ook is ergens besloten om de verschillende aanwijzingen van toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank te negeren.

De vraag is, volgens Nelemans, of dat soort beslissingen ooit bestuurders van ING hebben bereikt en of de directie daarvan weet heeft gehad. Justitie had daar klaarblijkelijk geen aanwijzingen voor.

Toch is het een zorgelijke cultuur binnen ING, maar daar moet volgens Nelemans de raad van commissarissen van ING zich maar over buigen, niet het OM. "Laakbaar was het bij ING allemaal wel."